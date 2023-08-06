Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Bersama Kartini Perindo Ajak Perempuan Berani Speak Up, Lawan Kekerasan KDRT

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |21:07 WIB
Venna Melinda Bersama Kartini Perindo Ajak Perempuan Berani Speak Up, Lawan Kekerasan KDRT
Venna Melinda. (Foto: instagram)
JAKARTA - Artis sekaligus kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Venna Melinda bersama Kartini Perindo membuat podcast dengan fokus mengundang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Podcast tersebut akan tayang di kanal YouTube Venna Melinda Channel, dia bersama perwakilan Kartini Perindo bakal mengulik kisah dari para korban kekerasan. 

Venna Melinda mengaku tujuan adanya podcast ini, ia berharap perempuan di luar sana berani untuk speak up dengan tindak kekerasan yang dialaminya.

"Aku ingin mengajak semua perempuan Indonesia untuk merubah paradigma, ketakutan berani speak up, karena merubah persepsi itu butuh waktu ya," ujar Venna Melinda di kawasan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

Venna Melinda

Apalagi dengan Partai Perindo memiliki konsen memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan anak, membuat Venna Melinda optimis hadirnya podcast bisa membantu korban kekerasan.

"Saya optimis, karena ini bukan mau pesta demokrasi tapi bergabungnya dengan Perindo maka Kartini Perindo saya tahu banget jika partai ini punya platform luar biasa, punya media diharapkan membantu korban untuk berani speak up," imbuh Venna Melinda.

