Serial One Piece Hadirkan Episode Terbaik, Jadi Trending di Twitter

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |14:35 WIB
Serial One Piece Hadirkan Episode Terbaik, Jadi Trending di Twitter
Serial One Piece. (Foto: Shueisha)
A
A
A

JEPANG - Fenomena serial One Piece selalu terasa bagi setiap pencintanya atau yang biasa dikenal dengan Nakama. Apa lagi momen ketika pemeran utama dalam serial tersebut yakni Monkey D Luffy, bertransformasi menjadi wujud terkuatnya yakni Gear 5.

Gear 5 sendiri pertama kali dikenalkan dalam manga One Piece chapter 1044, hal itu tentunya langsung membuat heboh Nakama, tak sedikit Nakama mengganti foto profil di sosial medianya menjadi foro Luffy mode Gear 5.

Saat ini, transformasi Luffy menjadi Gear 5 sudah tayang di episode terbaru animenya yang ke-1077. Hal itu tentunya membuat gempar kembali karena para penonton disajikan pertarungan hebat antara Luffy melawan Kaido di Arc Wano, sampai-sampai episode 1077 masuk trending nomor dua dalam aplikasi Twitter.

One Piece

Di sana pencinta One Piece membagikan cuplikan Luffy yang sedang melawan Kaido yang sudah berubah menjadi seekor naga.

Dalam cuplikan itu kekuatan Gear 5 tampak luar biasa, berasal dari imajinasi tak terbatas seorang Luffy ditunjukkan, yang mana dia bisa merubah segala sesuatunya menjadi karet, bahkan tanah yang dipijakinya.

Para Nakama berlomba-lomba membagikannya di Twitter, mereka begitu senang dan antusias akan pertarungan hebat Luffy mode Gear 5 melawan Kaido mode Naga.

Dalam cuplikan itu, setelah Luffy menjadi Gear 5, dia sangat mendominasi pertarungan melawan Kaido.

"Kekuatan Paling Konyol di Dunia!," tulis salah satu netizen Twitter @OP_*** membagikan video cuplikan pertarungan Luffy Gear 5 melawan Kaido mode naga, Minggu (6/8/2023).

