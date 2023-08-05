Lady Nayoan Kecelakaan di Jalan Tol Bersama Rendy Kjaernett, Perlihatkan Luka dari Tangan hingga Kaki

Lady Nayoan beri kabar terbaru usai dirawat akibat kecelakaan di jalan tol. (Foto: instagram)

JAKARTA - Lady Nayoan sudah pulang dari rumah sakit usai menjalani perawatan akibat kecelakaan di Tol Jatibening pada 31 Juli lalu. Sesampainya di rumah, Lady Nayoan mengabarkan kondisi terkini dirinya.

Hal itu terlihat dari unggahan di insta stories terbarunya, Lady Nayoan membagikan foto bagian tubuhnya yang tampak memar dan luka-luka akibat kecelakaan tersebut.

Pada foto pertama, Lady Nayoan terlihat ada beberapa goresan luka. Semntara di gambar kedua terlihat bagian betis hingga telapak kaki Lady Nayoan terlihat memar.

Kemudian, di foto ketiga memperlihatkan memar yang sangat parah di bagian lengan atas. Tampilan beberapa foto tersebut memperlihatkan jika kondisi Lady Nayoan memang tidak baik-baik saja.

Di samping itu, ibu dari tiga anak ini pun menyampaikan ucapan terima kasih atas segala doa telah diberikan kerabat dan netizen. Namun, sayangnya kondisi dirinya yang sedang sakit belum bisa membalas semua pesan satu per satu.

“Terima kasih untuk semua yang WA/DM aku, doain aku untuk segera pulih. Bersyukur banget aku masih dikasih kesempatan sama Tuhan dan mau minta maaf juga belum bisa bales DM/WA teman2 semua (karena ini ketik aja masih minta tolong, karena tangan aku juga masih pemulihan)," tulis Lady Nayoan, Sabtu (5/8/2023).