HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Sebut sang Ibu Miliki Penyakit Baru yang Belum Terdeteksi, Minta Doa untuk Sembuh

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |18:36 WIB
Ria Ricis Sebut sang Ibu Miliki Penyakit Baru yang Belum Terdeteksi, Minta Doa untuk Sembuh
Ria Ricis. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi. Pasalnya baru satu minggu pulang ke rumah, sang Ibunda kembali dilarikan ke rumah sakit.

"Jadi waktu ibu dibawa pulang itu kurang lebih hampir seminggu, ternyata waktu sehari sebelum dibawa ke IGD memang kelihatan lemes," kata Ria Ricis di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

"Kebetulan aku juga yang lagi jaga, aku ajak stretching olahraga, ternyata kelihatan lemes," tambah Ria Ricis.

Ria Ricis

Tak lama, Ria Ricis mengabarkan kepada sang kakak Oki Setiana Dewi bahwa kondisi sang ibu kurang baik. Alhasil, keduanya sepakat membawa sang ibunda ke rumah sakit.

Ternyata setelah diperiksa ada beberapa penyakit yang baru terdeteksi.

"Pas aku bilang ke uma, kayaknya ini ibu agak lemes deh. Baru, dilarikan ke IGD dan ternyata memang benar banyak penyakit yang belum ke deteksi," jelas Ria Ricis.

Halaman:
1 2
