HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inge Anugrah Pusing Pikirkan Sidang Cerai, Pembuluh Darah Mata Pecah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |18:22 WIB
Inge Anugrah Pusing Pikirkan Sidang Cerai, Pembuluh Darah Mata Pecah
Inge Anugrah. (Foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Inge Anugrah mengaku mengalami pecah pembuluh darah mata. Hal itu dikarenakan kerap menangis, ketika menghadapi sidang cerai dengan sang suami, Ari Wibowo.

Pasalnya, saat itu pengacara yang harusnya menjadi kuasa hukum yang disiapkan Ari Wibowo tiba-tiba mengundurkan diri secara mendadak pada 12 April 2023.

Inge Anugrah

"Awal mulanya aku menggunakan pengacara yang sudah disiapkan sama Ari Wibowo. Cuma pada di terakhir di tanggal 12 April waktu itu, pengacara aku tiba-tiba mencabut hak kuasa," ujar Inge Anugrah di YouTube MAIA ALELDUL TV, Jumat (4/8/2023).

Selain pengacara, Inge Anugrah mengetahui isi gugatan yang dilayangkan Ari Wibowo. Di situ, Inge merasa kecewa lantaran isinya berbeda dengan hasil diskusi sebelumnya.

"Aku panik, dan di situ aku baru dikasih lihat fotocopy isi gugatan cerainya yang enggak sesuai dengan apa yang sudah aku pengen, bahas sama pengacaranya," ungkap Inge Anugrah.

Di situ, Inge Anugrah langsung syok dan tidak bisa membendung emosinya, Inge Anugrah hanya bisa menangis.

Bahkan perempuan lulusan S2 Australia itu merasa hari itu menjadi titik terendah dalam hidupnya.

"Jadi pas hari Jumat itu bisa dibilang, aku ada di titik terendah aku, gelap, segelap-gelapnya," ujar Inge Anugrah.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
