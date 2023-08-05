Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Salma Salsabil Tampil di Konser Angklung Terbesar di Dunia, Sukses Bikin Presiden Jokowi Tersenyum

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |22:27 WIB
Salma Salsabil Tampil di Konser Angklung Terbesar di Dunia, Sukses Bikin Presiden Jokowi Tersenyum
Salma Salsabil sukses bikin Presiden Jokowi tersenyum, tampil di konser angklung terbesar di dunia. (Foto: instagram)
JAKARTA - Penyanyi Tanah Air, Salma Salsabil alias Salma Idol membuat bangga masyarakat Indonesia. Penyanyi jebolan Indonesian Idol season XII ini tampil di acara Konser Angklung terbesar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu (5/8/2023). 

Acara ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf. Dengan bangga, Salma Idol membawakan sejumlah lagu Tanah Air dan turut menghibur ribuan penonton yang menyaksikan gelaran tersebut.

Salah satu lagu yang dibawakan Salma di acara tersebut ialah Zona Nyaman dipopulerkan grup musik Indonesia, Fourtwnty. Dengan semangat, Salma berhasil membius penonton saat membawakan lagu tersebut.

“Terima kasih semuanya sudah mau sing along bareng Salma,” tulis akun Twitter @salmeongg, Sabtu (5/8/2023).

Salma Salsabil

Tak cuma itu, Salma membawakan lagu lainnya seperti Rungkad milik Happy Asmara dan Cintaku milik penyanyi Chrisye. Bahkan, penampilan Salma ini berhasil menghibur Presiden Jokowi yang terhipnotis dengan penampilannya.

“SALMA KEREN BGT, venue besar, panggung luas, ribuan penonton, pas lagu beres semua tepuk tanga, dan PAK JOKOWI TEPUK TANGAN SAMBIL SENYUM,” tulis akun @chillsulugaksie.

Sebagai informasi, konser Angklung di GBK malam ini merupakan pergelaran angklung tersebar di dunia. Acara ini juga memecahkan rekor atau Guinness World of Records (GWR) karena melibatkan lebih dari 15 ribu pemain angklung.

Para pemain memainkan satu lagu nasional yang berjudul ‘Berkibarlah Benderaku’ dan satu lagu internasional ‘Wind of Changes’. Gelaran itu tak cuma menghibur tapi juga membuat bangga masyarakat Indonesia.

