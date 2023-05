SEOUL - Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun menghabiskan waktu bersama di sebuah restoran di kawasan Gangneung, Provinsi Gangwon-do, pada 1 Mei 2023. Restoran itu terkenal dengan pangsit dan sop soondubu-nya.

Pemilik restoran yang mengenal kedua aktor tersebut kemudian meminta tanda tangan mereka dan mengunggahnya di Instagram, pada 1 Mei silam. “Aktor The Glory, Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun mendatangi restoran kami,” kata si pemilik restoran.

Dalam lanjutan keterangannya, si pemilik restoran menyebut, kedua aktor tersebut tampan dan cantik. “Suara Lee Do Hyun keren banget dan mata Lim Ji Yeon cantik banget. Sayang, mereka tidak bisa menikmati pangsit kami karena habis.”

Si pemilik restoran kemudian berjanji, akan memasak pangsit terenak untuk dinikmati pasangan tersebut jika mereka datang kembali suatu hari nanti. Tak lupa, dia mengunggah foto tanda tangan dan pesan manis dari kedua aktor tersebut.

“Untuk Nasangmyung Chodang Soondubu, aku makan dengan lahap!!! Restoran ini sangat enak,” ujar Lee Do Hyun dalam pesannya. Sementara Lim Ji Yeon menuliskan, “Nasangmyung Chodang Soondubu. Mei 2023.”

Sementara itu, Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon go public dengan hubungan mereka, pada 1 April silam. Lewat agensi, mereka mengaku, mulai berpacaran setelah syuting The Glory berakhir.*

