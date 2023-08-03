Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Clara Shinta Ungkap Alasan Berhijab, Tak Nyaman Pakai Baju Seksi

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |01:30 WIB
Clara Shinta Ungkap Alasan Berhijab, Tak Nyaman Pakai Baju Seksi
Clara Shinta mualaf dari tahun 2017. (Foto: instagram @clarashintareal)
JAKARTA - Clara Shinta mengungkapkan alasannya berhijab setelah resmi menjadi mualaf, pada 2017. Dia mengaku, keputusan itu datang dari hatinya dan tanpa paksaan dari siapapun.

"Pada dasarnya, enggak ada yang minta aku untuk berhijab. Keinginan itu datang dari diri aku sendiri," ujar sang selebgram kepada Aurel Hermansyah seperti dikutip Okezone, pada Jumat (4/8/2023).

Clara Shinta menceritakan kronologi saat dirinya memutuskan berpakaian hijab. Keinginan itu, menurutnya, datang usai menjalani ibadah umrah di Tanah Suci.

Clara Shinta

"Datang tiba-tiba saja. Aku kan umrah selama 9 hari dan itu selalu pakai baju gamis dan sesuatu yang tertutup. Jadi terbiasa saja," ujarnya menambahkan.

Setibanya di Indonesia, Clara Shinta kembali mengenakan pakaian yang biasa dikenakannya selama ini. Namun ada rasa tidak nyaman ketika mengenakan pakaian terbuka.

"Nah, itu rasanya enggak nyaman banget pakai sesuatu yang terbuka. Terus coba pakai gamis dan hijab lagi. Masih bongkar pasang awalnya (pakai hijab), karena aku enggak mau semangat di awal saja," tuturnya.

