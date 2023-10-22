Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bak Bayi Baru Lahir, Clara Shinta Jalani Aqiqah untuk Nama Barunya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |22:11 WIB
Bak Bayi Baru Lahir, Clara Shinta Jalani Aqiqah untuk Nama Barunya
Nama baru Clara Shinta (Foto: IG Clara)
A
A
A

JAKARTA - Seleb TikTok Clara Shinta baru-baru ini menjalani aqiqah pasca memutuskan menjadi seorang mualaf.

Ya, bak bayi yang baru lahir ke dunia, Clara Shinta menjalani proses aqiqah alias kegiatan menyembelih hewan ternak untuk meresmikan perubahan namanya.

“Alhamdulillah SAH!! Teregister di langit. ‘Amira Nurul Aulia’,” tulis Clara lewat keterangan unggahan di akun Instagramnya, @clarashintareal, Minggu, (22/10/2023).

Dalam unggahan tersebut, Clara Shinta juga tampak membagikan potret dirinya yang semakin istiqomah dengan hijabnya. Terlihat juga seekor kambing, lengkap dengan sertifikat aqiqah atas nama barunya itu.

Bak Bayi Baru Lahir, Clara Shinta Jalani Aqiqah untuk Nama Barunya

Sebagai informasi, nama baru Clara Shinta tersebut merupakan pemberian Ustadz Adi Hidayat sejak memutuskan menjadi seorang mualaf. Nama Amira Nurul Aulia sendiri memiliki arti sangat indah.

Amira Nurul Aulia adalah perempuan yang diagungkan dan terhormat yang mendapat percikan cahaya dari Allah, sehingga menjadikannya pribadi yang baik dan dekat dengan Allah.

Seperti diketahui, kisah mualaf Clara Shinta sempat menjadi perhatian para warganet. Pasalnya, perempuan keturunan Batak itu sempat merahasiakan keputusannya dari keluarga besar selama enam tahun.

Dalam beberapa podcast, perempuan bernama lengkap Elisabeth Clara Shinta Aritonang mengaku bahwa dirinya telah memeluk agama Islam atau mualaf sejak 2017. Namun, kisah ini baru terungkap pada pertengahan 2023.

Pilihan Clara Shinta ini ternyata bukan semata-mata mengikuti keputusan suaminya yang beragama Islam, jauh sebelum menikah Clara Shinta mengaku sudah pindah agama. Hal ini cukup berat baginya mengingat keputusannya ini tidak diketahui oleh keluarga besarnya.

Bahkan, Clara Shinta tetap ikut orang tuanya pergi ibadah ke gereja saat pulang kampung ke Medan, demi menutupi statusnya yang sudah mualaf. Padahal, saat itu Clara Shinta sudah menikah dan menetap di Jakarta.

Namun, perempuan kelahiran 25 Juni 1996 ini menegaskan bahwa ia tidak bermaksud mempermainkan agama, melainkan menghormati kedua orang tuanya yang merupakan umat Kristiani yang taat.

