Jisoo BLACKPINK dan Ahn Bo Hyun Pacaran, Jung Hae In Beri Selamat

SEOUL - Jisoo BLACKPINK dan Ahn Bo Hyun membuat heboh penggemar, setelah YG Entertainment membenarkan kabar asmara keduanya, pada 3 Agustus 2023. Tak hanya fans, kabar tersebut juga membuat kaget Jung Hae In, lawan main Jisoo dalam Snowdrop.

Kepada My Daily, Jung Hae In mengatakan, tidak tahu menahu kalau Jisoo dan Ahn Bo Hyun ternyata berpacaran. Namun begitu, dia tetap mendoakan yang terbaik untuk pasangan baru tersebut.

"Aku berharap, mereka memiliki hubungan asmara yang sehat dan indah," ujar aktor Snowdrop tersebut dalam wawancara tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, Kamis (3/8/2023).

Awak media meminta komentar Jung Hae In terkait kabar asmara Jisoo BLACKPINK karena keduanya sempat dikabarkan terlibat cinta lokasi setelah membintangi drama Snowdrop. Bahkan, aktor D.P itu sempat memberikan dukungan untuk konser BLACKPINK.

YG Entertainment dan FN Entertainment mengonfirmasi hubungan asmara Jisoo BLACKPINK dan Ahn Bo Hyun, pada 3 Agustus 2023. Kedua agensi tersebut, membenarkan kalau hubungan keduanya masih dalam tahap pengenalan.

“Saat ini, mereka masih saling mengenal satu sama lain dengan perasaan positif. Kami sangat berterima kasih atas dukungan hangat kalian untuk pasangan ini," ungkap YG Entertainment dalam keterangan resminya kepada Newsen.*

(SIS)