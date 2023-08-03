Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mintarsih Laporkan Dugaan Penggelapan Saham, Sentil Kekayaan Indra Priawan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:43 WIB
Mintarsih Laporkan Dugaan Penggelapan Saham, Sentil Kekayaan Indra Priawan
Indra Priawan dan Nikita Willy. (Foto: Instagram/@indpriw)
A
A
A

JAKARTA - Mintarsih, tante Indra Priawan, melaporkan dugaan penggelapan saham di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu (3/8/2023). Saat membuat laporan, Mintarsih didampingi kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak.

Laporannya disinyalir melibatkan beberapa oknum. Namun, Mintarsih belum bisa menjelaskan secara detail terkait siapa saja yang menjadi terlapor dalam kasus ini.

Nama Indra Priawan, suami Nikita Willy, ini ikut mencuat di tengah kasus tersebut. Sebab, suami Nikita Willy itu merupakan ahli waris dari almarhum ayahnya, Chandra Suharto Djokosoetono, yang merupakan kakak Mintarsih.

"Tapi sebagai seorang anak (Indra Priawan-red) ya masa nggak tahu apa-apa, yang ikut sebagai pemilik. Kalaupun tidak, masih ada tahap ke dua, dan tahap ke dua dia akan dipanggil langsung, suaminya ini (Nikita Willy)" kata Mintarsih usai membuat laporan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
