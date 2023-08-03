Mintarsih Laporkan Dugaan Penggelapan Saham, Sentil Kekayaan Indra Priawan

JAKARTA - Mintarsih, tante Indra Priawan, melaporkan dugaan penggelapan saham di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu (3/8/2023). Saat membuat laporan, Mintarsih didampingi kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak.

Laporannya disinyalir melibatkan beberapa oknum. Namun, Mintarsih belum bisa menjelaskan secara detail terkait siapa saja yang menjadi terlapor dalam kasus ini.

Nama Indra Priawan, suami Nikita Willy, ini ikut mencuat di tengah kasus tersebut. Sebab, suami Nikita Willy itu merupakan ahli waris dari almarhum ayahnya, Chandra Suharto Djokosoetono, yang merupakan kakak Mintarsih.

"Tapi sebagai seorang anak (Indra Priawan-red) ya masa nggak tahu apa-apa, yang ikut sebagai pemilik. Kalaupun tidak, masih ada tahap ke dua, dan tahap ke dua dia akan dipanggil langsung, suaminya ini (Nikita Willy)" kata Mintarsih usai membuat laporan.