JAKARTA - Marcelino Lefrandt akhirnya mulai terbuka soal hubungan asmaranya. Pasca bercerai dari Dewi Rezer pada 2016 silam, pria 48 tahun ini akhirnya berani mengungkapkan siapakah sosok wanita yang bisa menggantikan posisi Dewi Rezer di hatinya.

Kekasih Marcelino sendiri diketahui merupakan seorang wanita bernama Violenzia Jeanette. Sosok Vio sendiri cukup akrab dengan sebutan Mama Thofu (Thariq Fuji) dan merupakan orang dekat dari Fujianti Utami serta Thariq Halilintar.

Kabar bahwa Marcelino dan Vio kini tengah berpacaran diungkapkan langsung oleh mantan istri Rheza Pahlawan tersebut melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya ia terlihat menunjukkan foto kebersamaannya dengan bapak dua anak tersebut.

"Love birds photo dump," tulis Vio.

Sebagai kekasih, Marcelino diketahui sempat menunjukkan perhatiannya pada Vio. Terutama saat ia tengah sakit beberapa waktu lalu. Bahkan ia sempat terlihat menyuapi Vio yang tengah berbaring di kasur rumah sakit.

Perhatian bintang film Terlalu Tampan tersebut kepadanya, membuat Vio merasa amat bahagia. Ia bahkan tak segan menyebut Marcelino sebagai superhero.

"And then a superhero came a long... Thank you for showing me that love does not hurt ," tambahnya.

Unggahan foto kebersamaan antara Vio dan Marcelino sontak membuat para rekan-rekan mereka ramai memberikan dukungan. Menariknya, Dewi Rezer juga ikut mengomentari momen bahagia antara mantan suaminya dengan Vio lewat emoji.

Sebagaimana diketahui, Dewi Rezer dan Marcelino Lefrandt telah resmi berpisah sejak 2016 lalu. Meski begitu, hubungan mereka tetap baik-baik saja, demi kedua buah hatinya.