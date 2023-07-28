Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Andmesh Kamaleng yang Jadi Juri di Trending Star

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:38 WIB
Profil Andmesh Kamaleng yang Jadi Juri di Trending Star
Profil Andmesh Kamaleng. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Trending Star merupakan ajang pencarian bakat digital pertama di Indonesia. Diinisiasi oleh YouTube Indonesia bersama StarHits yang mencari bakat menyanyi menggunakan YouTube Shorts.

Para peserta menggunakan platform video pendek ini untuk mengunggah video menyanyikan lagu yang ditentukan oleh Trending Star. Demi menemukan bakat terbaik, ajang ini menggaet juri-juri berkompeten, salah satunya Andmesh Kamaleng.

Pemilik nama lengkap Jeandmesh Antonio Kamaleng ini sudah menggeluti dunia tarik suara sejak kecil. Pria kelahiran Nusa Tenggara Timur ini aktif mengikuti dan menjuarai lomba menyanyi di daerah asalnya.

Tampaknya, bakat bermusik Andmesh diturunkan dari sang ayah, Jabes Kamaleng, yang merupakan seorang pemain keyboard. Almarhum semasa hidupnya selalu mendukung Andmesh.

Titik mulainya Andmesh dikenal tepatnya pada 2016, ketika ia mengikuti suatu ajang pencarian bakat di Indonesia dan berhasil menjadi pemenang. Pencapaian itu memudahkannya berkarier di industri musik Indonesia.

Andmesh membuktikan bakatnya dengan menciptakan lagu-lagu yang digemari masyarakat Indonesia, salah satunya adalah “Cinta Luar Biasa”.

Halaman: 1 2
1 2
