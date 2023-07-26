Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lady Nayoan Akui Ceraikan Rendy Kjaernett karena Emosi, Buka Peluang Rujuk?

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:24 WIB
Lady Nayoan Akui Ceraikan Rendy Kjaernett karena Emosi, Buka Peluang Rujuk?
Lady Nayoan. (Foto: YouTube/Feni Rose Official)
A
A
A

JAKARTA - Lady Nayoan mengaku melayangkan gugatan cerai dalam keadaan emosi. Ia tak berpikir bahwa akan ada banyak yang terjadi dalam proses perceraian.

"Sejujurnya saat itu dalam mengambil keputusan itu memang marah ya, tapi kan dengan perkembangannya, aku jadi berbalik, 'Ya Tuhan, yang Tuhan mau apa?'," ujar Lady, dikutip dari tayangan Pagi Pagi Ambyar.

"Itu dia hal-hal yang sebelumnya nggak pernah terpikir bahwa akan seperti ini, akan ada mediasi, jadi di luar dari pengetahuan aku," sambungnya.

Menurut Lady, keputusan yang ditempuh ini bukan perkara mudah. Ia juga memikirkan kelangsungan hidup buah hatinya bersama Rendy.

"Karena ternyata kan bukan hanya aku gitu, maksudnya keputusan ini bukan untuk aku sendiri tapi juga menyangkut tiga anakku," ujar Lady.

Halaman:
1 2
