Move On dari Happy Asmara, Denny Caknan: Masalahku Sudah Selesai

JAKARTA - Kisah asmara Denny Caknan dan Happy Asmara memang sudah lama berakhir, bahkan Denny Caknan baru saja menemukan sosok tambatan hatinya yang akhirnya resmi dinikahinya. Meski demikian, nama keduanya masih terus dikaitkan.

Ketika Denny Caknan menikah pun, netizen masih saja menyebut-nyebut nama Happy Asmara dengan memberikan dukungan karena menganggap pedangdut 24 tahun itu merasa galau ketika harus ditinggal nikah oleh mantan kekasihnya.

Seolah menyadari hal tersebut, Denny Caknan memberikan penjelasan terkait masa lalunya. Meski tak menyebutkan nama Happy Asmara secara spesifik, diduga penjelasan ini ditujukan untuk menanggapi netizen yang masih mengaitkannya dengan Happy Asmara.

Denny Caknan menegaskan jika masa lalunya telah berakhir dan permasalahan di dalamnya juga dipastikan sudah selesai. Ia tak ingin mengumbar soal apa yang pernah dialaminya bersama mantan kekasihnya. Denny Caknan juga tak ingin mengungkit apa yang sudah terjadi.

"Halo guys. Sudah ngopi belum. Aku cuma mau ngomong. Masalahku itu sudah selesai, sudah jalan dengan gaya hidup, dan karakternya masing-masing. Nggak ada yang jelek. Masalahnya bagaimana ya aku nggak perlu jelasin ke kalian semua. aku cuma ga mau bahas yang dulu-dulu, capek. Biar aku aja yang tau," tulis Denny Caknan, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Jumat (21/7/2023).

Denny Caknan mengaku dirinya tak ingin ambil pusing soal komentar netizen mengenai kehidupan masa lalunya.

"Sebenernya aku sudah PURA-PURA NGGAK DENGER, PURA-PURA BUTA. Aku sama sekali nggak mikirin commentmu atau videomu yang seolah tahu keadaannya, kadang ada yang (isinya) fitnah dll," sambungnya.

Meski demikian, Denny Caknan memikirkan keluarganya terutama sang istri, Bella Bonita yang ikut terseret. Denny Caknan pun menyampaikan permohonan maaf jika ia tak bisa memenuhi ekspektasi netizen soal jalan hidupnya.

"Tapi yang kasihan itu ibuku, bapakku, mbakku(kakak perempuan), dan istriku. Sekarang intinya mohon maaf kalau mungkin jalanku nggak sesuai dengan harapan kalian, tapi sekali lagi saya ngomong, MASALAH SAYA SUDAH SELESAI, SETAHUN KEBELAKANG. DAN SAMA-SAMA SANTAI," ujarnya.

Menurutnya, urusan jodoh sudah menjadi ketetapan Tuhan. Sehingga, tak perlu dipermasalahkan. Bahkan, Denny Caknan tak segan-segan mencatat identitas beberapa orang yang menurutnya sudah kelewatan.

"Jodoh, rezeki, sudah diatur yang kuasa. Sudah ya, aku diam bukan berarti nggak baca dan nonton ya guys. Cuma kadang aku takut kalau emosi. Aku coba sabar-sabarin. Beberapa nama dan video sudah saya catat. SEMOGA DIPERTEMUKAN," jelasnya.