HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hubungan Rossa dengan Ruben Onsu usai Dituding Abaikan Betrand Peto

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:08 WIB
Hubungan Rossa dengan Ruben Onsu usai Dituding Abaikan Betrand Peto
Rossa (foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Rossa akhirnya menindak video hoax yang membuat narasi dirinya mengabaikan Betrand Peto saat konser di Malaysia. Ia akhirnya membuat aduan ke Bareskrim Polri atas dugaan

Setelah hadirnya video tersebut, hubungan antara Rossa dengan Ruben Onsu selaku ayah asuh Betrand, memicu rasa penasaran publik. Mengenai hal ini, pihak Rossa menegaskan hubungan mereka masih baik-baik saja.

"Sudah, sudah Ruben Onsu dan Onyo nggak ada masalah,"ujar Intan Bacil, manajer Rossa, kepada awak media belum lama ini.

Awak media sempat mencecar beberapa pertanyaan soal kesempatan membukakomunikasi dengan penyebar hoax. Intan Bacil mengaku, pihaknya telah menyerahkan semuanya kepada penyidik untuk mengurus perkara tersebut.

"Nggak tau, kami pokoknya hanya sebatas sebagai manajemen Rossa aja, aku nggak bisa jawab selain itu mohon maaf,"ucap Intan Bacil.

Halaman:
1 2
