Berharap Rujuk, Rendy Kjaernett Kangen Lady Nayoan

JAKARTA - Aktor Rendy Kjaernett mengungkapkan kerinduannya dengan sang istri, Lady Nayoan. Kini, rumah tangga mereka sedang di ujung tanduk.

Setelah digugat cerai, Rendy pertama kalinya kembali bertemu Lady di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi dalam sidang mediasi. Sederet penyesalan disampaikannya setelah mengikuti persidangan.

"Posisinya juga saya tau lah, Lady juga lagi di emosi yang belum stabil, masih kecewa, dia juga pasti jaga jarak sama saya," tutur Rendy Kjaernett belum lama ini.

Rendy berencana memodifikasi tato mirip wajah Syahnaz di punggungnya sebagai bentuk permohonan maaf.