MUSIK

Neck Deep Siap Konser di Jakarta dan Surabaya, Intip Harga Tiketnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:37 WIB
Neck Deep Siap Konser di Jakarta dan Surabaya, Intip Harga Tiketnya
Neck Deep. (Foto: Instagram/@neckdeepuk)
A
A
A

JAKARTA - Band Pop-punk asal Wales, Neck Deep, dipastikan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia. Kali ini, Ben Barlow cs akan manggung di dua kota sekaligus yakni Jakarta dan Surabaya pada September mendatang.

Untuk Jakarta, Neck Deep bakal hadir di Mahaka Square pada 16 September 2023. Sementara, Surabaya berkesempatan lebih dulu menyambut kedatangan sang legendaris Pop-punk itu di Grand City pada 15 September.

Konser yang di promotori Otello Asia tersebut merupakan rangkaian tur Neck Deep bertajuk 'Neck Deep Live in Australia and Asia'.

CEO Otello Asia, Sysan Ibrahim, mengatakan ini merupakan pengalaman pertama Neck Deep manggung di Surabaya dan ketiga kalinya datang ke Jakarta.

"Bedanya, jika selama ini konser Neck Deep seringya digelar di outdoor venue, kini Neck Deep akan manggung di indoor venue," kata Sysan Ibrahim dikutip dalam keterangan resminya, Rabu (19/7/2023).

