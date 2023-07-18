Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sabar Banget, Ini 6 Artis yang Maafkan Pasangan Usai Diselingkuhi

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |12:35 WIB
Sabar Banget, Ini 6 Artis yang Maafkan Pasangan Usai Diselingkuhi
Jeje Govinda dan Syahnaz Sadiqah. (Foto: Instagram/@syahnazs)
A
A
A

JAKARTA - Setiap pasangan menikah tentu memiliki keinginan selalu bersama orang yang dicintai selamanya. Namun dalam perjalanannya, kerap kali ada rintangan terjal yang menguji hubungzn.

Salah satunya adalah masalah perselingkuhan yang banyak terjadi. Hal ini juga banyak dijumpai dalam rumah tangga para selebriti.

Namun ada juga yang memilih mempertahankan rumah tangga meski diselingkuhi. Mereka berbesar hati memaafkan pasangannya dan membuka lembaran baru kehidupan bersama.

Berikut ini Okezone hadirkan 6 artis yang maafkan pasangan usai diselingkuhi.

1. Jeje Govinda


Belakangan ini Jeje Govinda digadang sebagai suami paling sabar. Pasalnya, ia memaafkan Syahnaz Sadiqah yang diterpa isu berselingkuh dengan Rendy Kjaernett.

Melalui klarifikasi mereka di kanal YouTube Jeje & Nanas Channel, Syahnaz pun berterima kasih kepada sang suami karena telah memaafkan dan menerimanya kembali. Mereka pun sepakat mempertahankan pernikahan. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155230/justin_bieber-DxZn_large.jpg
5 Penyanyi yang Lepas dari Manager Scooter Braun, Terbaru Justin Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/33/3140451/artis_indonesia-UVy0_large.jpg
4 Artis Indonesia Tampil Memukau di Red Carpet Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138492/celine_evangelista-4oHL_large.jpg
5 Artis Ibadah ke Tanah Suci Usai Mualaf, Ada Mahalini hingga Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135571/ammar_zoni-pC4o_large.jpg
8 Artis Terkenal yang Tersandung Kasus Narkoba sampai Tiga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/205/3129445/david_guetta-Yk84_large.jpg
10 DJ Terkaya di Dunia, Punya Harta Hampir Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110269/coldplay-6RfQ_large.jpg
4 Band Top Dunia dengan Tarif Manggung Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement