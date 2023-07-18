Sabar Banget, Ini 6 Artis yang Maafkan Pasangan Usai Diselingkuhi

JAKARTA - Setiap pasangan menikah tentu memiliki keinginan selalu bersama orang yang dicintai selamanya. Namun dalam perjalanannya, kerap kali ada rintangan terjal yang menguji hubungzn.

Salah satunya adalah masalah perselingkuhan yang banyak terjadi. Hal ini juga banyak dijumpai dalam rumah tangga para selebriti.

Namun ada juga yang memilih mempertahankan rumah tangga meski diselingkuhi. Mereka berbesar hati memaafkan pasangannya dan membuka lembaran baru kehidupan bersama.

Berikut ini Okezone hadirkan 6 artis yang maafkan pasangan usai diselingkuhi.

1. Jeje Govinda





Belakangan ini Jeje Govinda digadang sebagai suami paling sabar. Pasalnya, ia memaafkan Syahnaz Sadiqah yang diterpa isu berselingkuh dengan Rendy Kjaernett.

Melalui klarifikasi mereka di kanal YouTube Jeje & Nanas Channel, Syahnaz pun berterima kasih kepada sang suami karena telah memaafkan dan menerimanya kembali. Mereka pun sepakat mempertahankan pernikahan.