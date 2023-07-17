Cincin Ditaksir Rp12 Miliar Hilang, Hotman Paris Siap Beri Uang Bila Ditemukan

JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kehilangan cincin pada Kamis, 13 Juli lalu. Banyak yang menduga bahwa cincin tersebut harganya senilai Rp 12miliar.

Saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023), Hotman Paris mengaku bahwa cincin yang hilang itu harganya yang paling murah dari koleksi lainnya. Meski demikian, cincin itu dinilai antik.

"Belum ketemu tetapi cincin yang paling murah, saya juga nggak ingat lagi cuma antik, itu cincin terompet jadi udah lama banget," ujar Hotman Paris Hutapea.

Hotman mengaku sudah lupa soal harga cincin itu lantaran sudah lama membelinya. Terlepas dari harganya, cincin itu punya kenangan tersendiri untuk sang pengacara.

"Nggak saya nggak ingat lagi, banyak kenangan disitu. Jadi dulu kan, saya selalu pakai cincin enam dan itu cincin terompet dipakai untuk menghalangi agar melindungi cincin yang lebih mahal jangan jatuh," jelas Hotman.