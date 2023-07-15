Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kesan Jungkook BTS Syuting Bareng Han So Hee dalam MV Seven

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |21:30 WIB
Kesan Jungkook BTS Syuting Bareng Han So Hee dalam MV <i>Seven</i>
Kesan Jungkook BTS kerja bareng Han So Hee dalam MV Seven. (Foto: DAZED/Anan Magazine)
A
A
A

SEOUL - Jeon Jungkook membahas soal kolaborasinya dengan Han So Hee saat live streaming lewat WeVerse, pada 14 Juli 2023. Single debut berjudul Seven tersebut dirilis personel BTS tersebut di hari yang sama. 

“Aku sering diskusi dengan agensiku dan sutradara video musik itu sebelum syuting. Tujuannya, untuk mengetahui cerita seperti apa yang akan diangkat. Dan proses syutingnya sangat menyenangkan,” ujarnya dikutip dari Allkpop, Sabtu (15/7/2023). 

Jungkook BTS menambahkan, “Memang sedikit canggung saat harus berakting dalam video musik. Tapi aku berhasil melakukannya karena fokus. Dan sepertinya aku sudah terbiasa sih.” 

Idol 25 tahun tersebut juga berterima kasih kepada Han So Hee yang menjadi model video musiknya. Dia menyebut, sang aktris sangat membantunya selama proses syuting. 

Jungkook BTS mengungkapkan kesannya kerja bareng Han So Hee dalam video musik Seven. (Foto: Dispatch)

“Awalnya, aku sedikit bingung harus apa. Tapi ketika syuting mulai, aktingnya bagus banget dan aku bergantung padanya. Aku ingin berterima kasih padanya karena sudah membantuku. Dan hasil videonya juga bagus berkat dia,” ujar Jungkook BTS.*

(SIS)

