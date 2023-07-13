Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Junho Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Cashero

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |00:30 WIB
Lee Junho Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon <i>Cashero</i>
Lee Junho digaet bintangi series baru Netflix, Cashero. (Foto: GQ)
A
A
A

SEOUL - Lee Junho dikabarkan mendapat tawaran untuk menjadi bintang utama series terbaru Netflix, Cashero. Hal itu dikonfirmasi oleh agensi member 2PM tersebut, JYP Entertainment.

“Dia mendapat tawaran untuk membintangi series tersebut dan saat ini masih mempertimbangkannya,” ujar agensi tersebut dalam keterangannya dikutip dari Soompi, pada Jumat (14/7/2023).

Serial ini diadaptasi dari webtoon berjudul serupa yang berkisah tentang superhero yang berusaha melindungi orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Junho kabarnya ditawari untuk berperan sebagai Kang Sang Woong.

Kang Sang Woong digambarkan sebagai superhero baru yang dikenal sebagai Cashero. Dia akan memiliki kekuatan supernya ketika memiliki banyak uang tunai.

Lee Junho digaet bintangi Cashero. (Foto: Dispatch)

Jika Lee Junho menerima tawaran ini, maka Cashero akan menjadi proyek terbarunya setelah membintangi drama King The Land. Drama yang masih tayang di JTBC itu dibintanginya bersama YoonA ‘SNSD’.*

(SIS)

