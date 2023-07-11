Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Bantu Sumbang Biaya Persalinan, Denise Chariesta Senggol Uya Kuya dan Richard Lee

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:45 WIB
Tak Bantu Sumbang Biaya Persalinan, Denise Chariesta Senggol Uya Kuya dan Richard Lee
Denise Chariesta. (Foto: Instagram/@denisechariesta91)
A
A
A

JAKARTA - Denise Chariesta bertekad tetap menyelesaikan misinya membuka donasi untuk biaya persalinan serta kebutuhan calon anaknya setelah lahir.

Setelah kegiatan open donasi ini berjalan, Denise Chariesta menyenggol teman-teman artisnya yang tidak ikut memberikan donasi kepadanya.

"Temen-temen gua yang kaya-kaya, yang katanya artis-artis itu kayak misalkan Uya Kuya, apa segala macem bantuin orang nggak dikenal buat pencitraan, mending tolongin gue yang lu kenal," kata Denise, dikutip dari kanal YouTube-nya, Selasa (7/11/2023).

Ia lalu menyindir kawannya yang lain, Dokter Richard Lee, yang belakangan inimengajak Inara Rusli dan Inge Anugrah, dua figur publik yang sedang proses cerai dari suami, untuk bekerja sama keperluan bisnis klinik kecantikannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
