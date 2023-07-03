Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pedas! Is Pusakata Sindir Penyanyi Cover yang Dibayar Rp50 Juta

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |12:54 WIB
Pedas! Is Pusakata Sindir Penyanyi Cover yang Dibayar Rp50 Juta
Is Pusakata. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Istiqamah Djamad alias Is Pusakata, meluapkan kekesalannya terhadap penyanyi cover. Ia melayangkan sindiran untuk penyanyi cover yang dapat bayaran fantastis dengan manggung bermodal karya orang lain. 

"Fee Rp50 juta, akustikan, mainin lagu orang semua. Hebat. Jadi segen kami-kami yang punya lagu," bunyi keterangan dalam foto yang diungkapkan di Instagram pribadi, Minggu (2/7/2023).

Sebagai seorang musisi, Is tentu merasa sedih. Namun ia hanya bisa mendoakan semoga rezeki mereka selalu dilancarkan.

"Semoga rezeki selalu lancar. Amin yaa Rab," tambah Is Pusakata.

Sedangkan di bagian caption, vokalis Parade Hujan itu mengingatkan agar sesama musisi untuk selalu rendah hati dan saling membantu orang-orang di sekitar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114458/agnez_mo-xXaT_large.jpg
5 Penyanyi Tersandung Kasus Royalti sebelum Agnez Mo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement