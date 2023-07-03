Pedas! Is Pusakata Sindir Penyanyi Cover yang Dibayar Rp50 Juta

JAKARTA - Muhammad Istiqamah Djamad alias Is Pusakata, meluapkan kekesalannya terhadap penyanyi cover. Ia melayangkan sindiran untuk penyanyi cover yang dapat bayaran fantastis dengan manggung bermodal karya orang lain.

"Fee Rp50 juta, akustikan, mainin lagu orang semua. Hebat. Jadi segen kami-kami yang punya lagu," bunyi keterangan dalam foto yang diungkapkan di Instagram pribadi, Minggu (2/7/2023).

Sebagai seorang musisi, Is tentu merasa sedih. Namun ia hanya bisa mendoakan semoga rezeki mereka selalu dilancarkan.

"Semoga rezeki selalu lancar. Amin yaa Rab," tambah Is Pusakata.

Sedangkan di bagian caption, vokalis Parade Hujan itu mengingatkan agar sesama musisi untuk selalu rendah hati dan saling membantu orang-orang di sekitar.