HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Pierre Gruno, Aktor Senior yang Dipolisikan Atas Dugaan Penganiayaan

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |12:31 WIB
Profil Pierre Gruno, Aktor Senior yang Dipolisikan Atas Dugaan Penganiayaan
Pierre Gruno. (Foto: Instagram/@grunopierre)
A
A
A

JAKARTA - Pierre Gruno menambah daftar panjang artis Indonesia yang harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Diketahui, Pierre dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap seseorang bernisial GDB di salah satu hotel kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Di luar dari kasus mengejutkan ini, Pierre Gruno terkenal atas kariernya di dunia akting yang ciamik. Bayangkan saja, Pierre telah berkecimpung di dunia hiburan selama lebih dari 50 tahun.

Seperti apa profil Pierre Gruno? simak berikut ini! 

Pemilik nama asli Pierre Andreas Gruno Sadaq Hamid lahir di Jakarta pada 29 Agustus 1953 dan kini berusia 69 tahun. Dia memulai karir perdananya pada 1971 silam.

Saat ini Pierre masih langgeng membina rumah tangga bersama Carolina Samallo, janda anak satu yang usianya 18 tahun lebih muda. Keduanya menikah pada 14 September 2004.

Sebelum itu, Pierre Gruno diketahui sudah pernah menikah dan memiliki dua anak bernama Anneke Gruno dan Jeremy Pierre Gruno.

Halaman:
1 2
