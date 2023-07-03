Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aktor Senior Pierre Gruno Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |11:58 WIB
Aktor Senior Pierre Gruno Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan
Pierre Gruno. (Foto: Instagram/@grunopierre)
A
A
A

JAKARTA - Kabar tak menyenangakan datang dari dunia hiburan. Aktor senior Pierre Gruno dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus penganiayaan.

Ia diduga menganiaya pria berinisial GDB di salah satu bar kawasan Cilandak, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat ini, polisi tengah mendalami laporan tersebut.

"Benar, ada laporan terhadap yang bersangkutan perihal dugaan penganiayaan terhadap seseorang yang terjadi di bar salah satu hotel di Cilandak, Jakarta Selatan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Irwandhy Idrus saat dikonfirmasi, Senin (3/7/2023).

Dia belum bisa menjelaskan secara rinci tentang dugaan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan aktor senior Pierre Gruno tersebut lantaran masih didalami lebih lanjut. Polisi juga bakal melakukan klarifikasi dan meminta keterangan sejumlah pihak atas laporan itu, khususnya korban selaku pelapor dan saksi-saksi.

"Laporan tersebut kami terima pada tanggal 1 Juli kemarin, saat ini sudah dilakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut," katanya.

Sementara itu, korban GDB menerangkan, peristiwa dugaan penganiayaan yang dialaminya itu terjadi di Satu Lagi Bar Hotel Kristal, Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat, 30 Juni kemarin malam sekira pukul 22.00 WIB.

