Take Me Out Indonesia Kembali Hadir di MNCTV, Catat Tanggal Tayangnya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |22:05 WIB
Take Me Out Indonesia Kembali Hadir di MNCTV, Catat Tanggal Tayangnya
Take Me Out Indonesia (Foto: Ist)
JAKARTA - Reality show pencarian jodoh Take Me Out Indonesia akan kembali hadir di MNCTV. Lewat suguhan yang lebih baru dengan tayangan real love, real people, dan real drama, acara ini dijamin akan menghibur para pemirsa setia di rumah.

High quality jomblo bahkan dihadirkan kembali dalam Take Me Out Indonesia. Para single man nantinya akan menunjukkan keterampilan, bakat, menceritakan pekerjaan dan kesehariannya untuk menarik 30 single ladies agar tetap menyalakan lampunya sehingga dapat membawa sang ladies ke hubungan yang lebih serius.

Program Take Me Out Indonesia akan ditayangkan perdana di MNCTV pada Kamis, 29 Juni 2023. Nantinya acara ini akan ditayangkan setiap hari Kamis hingga Selasa, pukul 22.00 WIB dan dipandu oleh Rian Ibram serta Angel Karamoy.

Saksikan program terbaru reality show ‘Take Me Out Indonesia’ hanya di MNCTV Selalu di hati.

Take Me Out Indonesia

Saksikan terus program-program MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital MNCTV, Palembang 35 UHF, Banjarmasin 39 UHF, Denpasar 42 UHF, Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF. Scan ulang sesuai dengan kanal masing-masing kotamu, serta gunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Follow akun TikTok dan Instagram @officialmnctv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik seputar program-program MNCTV. Seluruh program-program MNCTV bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.

(van)

