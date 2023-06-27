Take Me Out Indonesia Kembali Hadir di MNCTV, Catat Tanggal Tayangnya

JAKARTA - Reality show pencarian jodoh Take Me Out Indonesia akan kembali hadir di MNCTV. Lewat suguhan yang lebih baru dengan tayangan real love, real people, dan real drama, acara ini dijamin akan menghibur para pemirsa setia di rumah.

High quality jomblo bahkan dihadirkan kembali dalam Take Me Out Indonesia. Para single man nantinya akan menunjukkan keterampilan, bakat, menceritakan pekerjaan dan kesehariannya untuk menarik 30 single ladies agar tetap menyalakan lampunya sehingga dapat membawa sang ladies ke hubungan yang lebih serius.

Program Take Me Out Indonesia akan ditayangkan perdana di MNCTV pada Kamis, 29 Juni 2023. Nantinya acara ini akan ditayangkan setiap hari Kamis hingga Selasa, pukul 22.00 WIB dan dipandu oleh Rian Ibram serta Angel Karamoy.

