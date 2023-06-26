Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Warner Music Korea Tanggapi Tuduhan Rebut FIFTY FIFTY dari ATTRAKT

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |00:30 WIB
Warner Music Korea Tanggapi Tuduhan Rebut FIFTY FIFTY dari ATTRAKT
Warner Music Korea tanggapi tuduhan ATTRAKT soal merebut FIFTY FIFTY. (Foto: ATTRAKT)
SEOUL - Warner Music Korea akhirnya menjawab tuduhan ATTRAKT yang menyebut label itu berupaya ‘merebut’ FIFTY FIFTY dari agensi tersebut. Ada 2 poin utama yang diungkapkan label itu dalam keterangan resminya. 

Pertama, Warner Music Korea menangani promosi FIFTY FIFTY di luar negeri, sejak 1 April 2023. “Sejak meneken kontrak untuk mengurusi promosi girl group tersebut, kami sudah mengupayakan yang terbaik,” ujar label itu dikutip dari Soompi, pada 26 Juni 2023.

FIFTY FIFTY. (Foto: XPN)

Kedua, kolaborasi dengan Warner Music Group, dinilai label itu memberikan keuntungan besar bagi agensi kecil seperti ATTRAKT. Label itu juga berusaha menghormati pendapat artis, dalam hal ini FIFTY FIFTY, terkait masa depan karier mereka. 

“Jadi bisa dibilang, klaim ATTRAKT itu tidak berdasar dan kami menyambut baik surat penawaran yang mereka kirimkan. Kami berharap, tidak ada pihak yang menyebarkan berita hoax terkait permasalahan ini ke depannya,” kata label tersebut.

FIFTY FIFTY. (Foto: ATTRAKT)

Pernyataan Warner Music Korea itu merupakan jawaban dari tuduhan ATTRAKT yang menyebut label itu melakukan upaya ilegal untuk ‘merebut’ FIFTY FIFTY. Agensi itu mengklaim, mereka punya bukti-bukti kuat atas tuduhan tersebut.

“Karena itu kami meminta Warner Music Korea memberi penjelasan resmi terkait posisi mereka terhadap permasalahan ini,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada 26 Juni 2023.*

(SIS)

