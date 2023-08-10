Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Mau Kembali ke Agensi, Sidang Mediasi FIFTY FIFTY dan Attrakt Buntu

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:30 WIB
Tak Mau Kembali ke Agensi, Sidang Mediasi FIFTY FIFTY dan Attrakt Buntu
Tak mau kembali ke agensi, sidang mediasi FIFTY FIFTY dan Attrakt buntu. (Foto: Instagram FIFTY FIFTY)
A
A
A

 

SEOUL - Hasil sidang mediasi antara FIFTY FIFTY dan Attrakt tidak menghasilkan kesepakatan. Kedua belah pihak yang masing-masing didampingi kuasa hukum bersikukuh pada keinginan masing-masing.

Diberitakan sebelumnya, FIFTY FIFTY dan Attrakt melakukan sidang mediasi gugatan penangguhan kontrak eksklusif di Pengadilan Pusat Kota Seoul kemarin, Rabu (9/8/2023). Sidang yang berlangsung selama dua jam itu buntu dan tidak menghasilkan kesepakatan.

Dua personel FIFTY FIFTY yakni Sanna dan Aran muncul dalam persidangan mewakili grupnya bersama pihak pengacara. Sementara manajemen Attrakt juga hadir didampingi kuasa hukum. Agensi selaku tergugat masih mengharapkan idol grupnya untuk kembali ke perusahaan tidak mau mengabulkan permintaan penagguhan kontrak.

Hasil sidang buntu, FIFTY FIFTY tak mau kembali ke Attrakt. (Foto: Instagram FIFTY FIFTY)

Sementara pihak FIFTY FIFTY menyebut jika perusahaan selama ini telah gagal memenuhi tanggung jawab sebagaimana tertera dalam kontrak sebagai label manajemen. Termasuk dalam poin-poin yang disinggung adalah soal pembayaran dan masalah keuangan, tidak mendukung aktivitas grup, dan gagal dalam menjaga kesehatan grup.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/205/3021712/fifty-fifty-bakal-comeback-dengan-5-personel-v1UByC5hqH.jpg
FIFTY FIFTY Bakal Comeback dengan 5 Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/205/2888106/diam-diam-fifty-fifty-rilis-album-kompilasi-ULDvb4sRb4.jpeg
Diam-Diam, FIFTY FIFTY Rilis Album Kompilasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2860873/fifty-fifty-dan-attrakt-sidang-mediasi-hari-ini-bahas-penangguhan-kontrak-ekslusif-deVN37vA6c.jpg
FIFTY FIFTY dan Attrakt Sidang Mediasi Hari Ini, Bahas Penangguhan Kontrak Ekslusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/33/2838427/fifty-fifty-ajukan-pembatalan-kontrak-dengan-attrakt-GOmrSmwLFl.jpeg
FIFTY FIFTY Ajukan Pembatalan Kontrak dengan ATTRAKT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/33/2837409/warner-music-korea-tanggapi-tuduhan-rebut-fifty-fifty-dari-attrakt-aKOVDa5TOX.jpeg
Warner Music Korea Tanggapi Tuduhan Rebut FIFTY FIFTY dari ATTRAKT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/205/2837233/warner-music-korea-dituding-berupaya-rebut-fifty-fifty-dari-attrakt-xon3oDCyPN.jpeg
Warner Music Korea Dituding Berupaya Rebut FIFTY FIFTY dari ATTRAKT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement