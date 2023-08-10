Tak Mau Kembali ke Agensi, Sidang Mediasi FIFTY FIFTY dan Attrakt Buntu

Tak mau kembali ke agensi, sidang mediasi FIFTY FIFTY dan Attrakt buntu. (Foto: Instagram FIFTY FIFTY)

SEOUL - Hasil sidang mediasi antara FIFTY FIFTY dan Attrakt tidak menghasilkan kesepakatan. Kedua belah pihak yang masing-masing didampingi kuasa hukum bersikukuh pada keinginan masing-masing.

Diberitakan sebelumnya, FIFTY FIFTY dan Attrakt melakukan sidang mediasi gugatan penangguhan kontrak eksklusif di Pengadilan Pusat Kota Seoul kemarin, Rabu (9/8/2023). Sidang yang berlangsung selama dua jam itu buntu dan tidak menghasilkan kesepakatan.

Dua personel FIFTY FIFTY yakni Sanna dan Aran muncul dalam persidangan mewakili grupnya bersama pihak pengacara. Sementara manajemen Attrakt juga hadir didampingi kuasa hukum. Agensi selaku tergugat masih mengharapkan idol grupnya untuk kembali ke perusahaan tidak mau mengabulkan permintaan penagguhan kontrak.

Sementara pihak FIFTY FIFTY menyebut jika perusahaan selama ini telah gagal memenuhi tanggung jawab sebagaimana tertera dalam kontrak sebagai label manajemen. Termasuk dalam poin-poin yang disinggung adalah soal pembayaran dan masalah keuangan, tidak mendukung aktivitas grup, dan gagal dalam menjaga kesehatan grup.