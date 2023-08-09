Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

FIFTY FIFTY dan Attrakt Sidang Mediasi Hari Ini, Bahas Penangguhan Kontrak Ekslusif

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:29 WIB
FIFTY FIFTY dan Attrakt Sidang Mediasi Hari Ini, Bahas Penangguhan Kontrak Ekslusif
FIFTY FIFTY dan Attrakt jalani sidang mediasi hari ini, bahas penangguhan kontrak. (Foto: Kbizoom)
A
A
A

SEOUL FIFTY FIFTY dan agensinya, Attrakt dijadwalkan mengikuti sidang mediasi secara tertutup hari ini, Rabu (9/8/2023). Mediasi tersebut guna membahas masalah pengajuan penangguhan kontrak ekslusif grup terhadap agensi.

Sidang dilaksanakan di Konsiliasi Sipil Divisi 50 Pengadilan Tinggi Distrik Seoul itu akan dipimpin oleh Hakim Ketua Park Beom Seok. Melansir dari Kbizoom, Rabu (9/8/2023), proses mediasi itu seyogyanya menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak.

Namun, jika pihak penggugat dan terguguat, yakni FIFITY FIFITY dan Attrakt tidak menemui kesepakatan, maka pihak pengadilan yang akan memutuskan. Apabila kedua belah pihak tidak setuju dengan putusan hakim, mereka bisa mengajukan banding.

FIFTY FIFTY dan Attrakt sidang mediasi hari ini, bahas penangguhan kontrak. (Foto: Instagram)

Sebagai informasi, pada Mei lalu, member FIFTY FIFTY menyebut jika agensi tidak berkompetensi dan tidak dapat menjalankan kewajiban kontrak. Sehingga, mereka menggunggat Attrakt.

Namun, tuduhan itu dibantah oleh pihak agensi. Mereka menyebut ada keselahpahaman semata. “Ada kesalahpahaman serius atau penjelasan yang dengan sengaja didistorsi mengenai sturktur transaski,” bunyi pernyataan Attrakt. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/205/3021712/fifty-fifty-bakal-comeback-dengan-5-personel-v1UByC5hqH.jpg
FIFTY FIFTY Bakal Comeback dengan 5 Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/205/2888106/diam-diam-fifty-fifty-rilis-album-kompilasi-ULDvb4sRb4.jpeg
Diam-Diam, FIFTY FIFTY Rilis Album Kompilasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/33/2861454/tak-mau-kembali-ke-agensi-sidang-mediasi-fifty-fifty-dan-attrakt-buntu-IVWpEV0sFK.jpg
Tak Mau Kembali ke Agensi, Sidang Mediasi FIFTY FIFTY dan Attrakt Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/33/2838427/fifty-fifty-ajukan-pembatalan-kontrak-dengan-attrakt-GOmrSmwLFl.jpeg
FIFTY FIFTY Ajukan Pembatalan Kontrak dengan ATTRAKT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/33/2837409/warner-music-korea-tanggapi-tuduhan-rebut-fifty-fifty-dari-attrakt-aKOVDa5TOX.jpeg
Warner Music Korea Tanggapi Tuduhan Rebut FIFTY FIFTY dari ATTRAKT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/205/2837233/warner-music-korea-dituding-berupaya-rebut-fifty-fifty-dari-attrakt-xon3oDCyPN.jpeg
Warner Music Korea Dituding Berupaya Rebut FIFTY FIFTY dari ATTRAKT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement