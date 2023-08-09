FIFTY FIFTY dan Attrakt Sidang Mediasi Hari Ini, Bahas Penangguhan Kontrak Ekslusif

FIFTY FIFTY dan Attrakt jalani sidang mediasi hari ini, bahas penangguhan kontrak. (Foto: Kbizoom)

SEOUL - FIFTY FIFTY dan agensinya, Attrakt dijadwalkan mengikuti sidang mediasi secara tertutup hari ini, Rabu (9/8/2023). Mediasi tersebut guna membahas masalah pengajuan penangguhan kontrak ekslusif grup terhadap agensi.

Sidang dilaksanakan di Konsiliasi Sipil Divisi 50 Pengadilan Tinggi Distrik Seoul itu akan dipimpin oleh Hakim Ketua Park Beom Seok. Melansir dari Kbizoom, Rabu (9/8/2023), proses mediasi itu seyogyanya menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak.

Namun, jika pihak penggugat dan terguguat, yakni FIFITY FIFITY dan Attrakt tidak menemui kesepakatan, maka pihak pengadilan yang akan memutuskan. Apabila kedua belah pihak tidak setuju dengan putusan hakim, mereka bisa mengajukan banding.

Sebagai informasi, pada Mei lalu, member FIFTY FIFTY menyebut jika agensi tidak berkompetensi dan tidak dapat menjalankan kewajiban kontrak. Sehingga, mereka menggunggat Attrakt.

Namun, tuduhan itu dibantah oleh pihak agensi. Mereka menyebut ada keselahpahaman semata. “Ada kesalahpahaman serius atau penjelasan yang dengan sengaja didistorsi mengenai sturktur transaski,” bunyi pernyataan Attrakt.