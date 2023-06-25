7 Artis Cantik yang Pernah Dituduh Jadi Selingkuhan Pria Beristri

JAKARTA - Perselingkuhan menjadi salah satu isu hangat yang mewarnai industri hiburan beberapa tahun terakhir. Syahnaz Sadiqah belum lama ini juga dirumorkan menjadi selingkuhan aktor Rendy Kjaernett.

Rumor perselingkuhan tersebut diungkap sendiri oleh istri Rendy lewat Instagram pribadinya, pada 20 Juni silam. Baik Syahnaz dan Rendy enggan buka suara tentang rumor perselingkuhan tersebut.

Selain Syahnaz, deretan artis cantik ini juga pernah dirumorkan jadi selingkuhan. Beberapa dari mereka tegas membantah dan mengancam membawa masalah itu ke jalur hukum. Namun lainnya, memilih bungkam dan membiarkan rumor berlalu.

Lalu siapa saja artis cantik yang pernah dituduh jadi selingkuhan? Berikut ulasan lengkap Okezone.

1.Yuni Shara

Rumor Yuni Shara jadi selingkuhan pengusaha Irwan Mussry pertama kali disebar beberapa akun YouTube. Tak ingin rumor bergerak lebih liar, penyanyi bertubuh mungil itu merilis klarifikasi lewat akun Instagram pribadinya.

“Beberapa hari ini, berseliweran berita tak berdasar yang membuat saya cukup terganggu. Buat pembuat berita itu, Anda tentu tahu bagaimana cara menghentikan berita tersebut, sebelum legal saya menghubungi Anda,” ujarnya pada 14 Juni 2023.

2.Hana Hanifah

Nama Hana Hanifah mendadak terseret dalam rumor perselingkuhan seorang aktor berinisial CS. Dia dituding sebagai perempuan berinisial HH yang disebut netizen sebagai selingkuhan sang aktor.

Merasa tuduhan tersebut tak berdasar, Hana Hanifah akhirnya buka suara. “Perlu saya sampaikan, berita itu HOAX dan merugikan. Saya tidak mengenal saudara CS,” katanya lewat Instagram, pada 13 Mei 2023.