HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dirikan Label Musik, Rizky Billar Jajal Jadi Pencipta Lagu

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |15:00 WIB
Dirikan Label Musik, Rizky Billar Jajal Jadi Pencipta Lagu
Rizky Billar dan Lesti Kejora. (Foto: Instagram/@rizkybillar)
A
A
A

JAKARTA -  Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora meresmikan pendirian Leslar Records dalam sebuah acara yang digelar di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada 24 Juni 2023.

Label musik baru itu merupakan kelanjutan dari Leslar Entertainment yang sudah lebih dulu mereka dirikan. Billar berharap, Leslar Records bisa memberi kontribusi positif untuk pertumbuhan industri musik Tanah Air.

"Mudah-mudahan dengan lahirnya Leslar records ini bisa meramaikan belantika musik Tanah Air melalui talent-talent yang dilahirkan Leslar Records," ujar Rizky Billar kepada awak media seusai acara.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang baik ke depannya, bisa menjadi wadah bagi talenta-talenta muda yang memiliki talenta namun tidak mendapatkan fasilitas yang cukup," sambung bapak satu anak tersebut.

Meski memulai karier bukan dari dunia musik, Rizky Billar mengaku punya perhatian besar terhadap bidang itu sejak lama. Kecintaannya terhadap dunia yang juga telah membesarkan nama istrinya itu, membuatnya tertantang untuk menciptakan dan memproduksi lagu.

Saat ini, Billar tengah fokus dengan pekerjaan barunya sebagai pencipta lagu, sesuatu yang sebenarnya telah diminatinya sejak lama.

