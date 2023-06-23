Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Berseteru hingga Tak Saling Tegur Sapa, Livy Renata dan Nita Vior Terlibat dalam Series Terbaru Garapan Boy William!

Claudia Noventa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:35 WIB
Berseteru hingga Tak Saling Tegur Sapa, Livy Renata dan Nita Vior Terlibat dalam Series Terbaru Garapan Boy William!
Channel Youtube Boy William (Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Sempat dikabarkan tidak saling tegur sapa, gamers cantik Livy Renata dan Nita Vior hingga kini belum memberikan tanggapannya masing-masing terkait keduanya yang terlibat perang dingin. 

Beberapa penggemar pun mulai bertanya-tanya hal apa yang membuat Livy dan Vior hingga kini tak saling tegur sapa dan terkesan bermusuhan. Padahal, kedua gamers berprestasi ini dikenal memiliki kepribadian yang lucu dan menggemaskan.

Belakangan ditemukan kabar, bahwa Livy dan Vior ternyata sedang terlibat dalam sebuah series baru garapan presenter sekaligus konten kreator Boy William yang akan tayang melalui YouTube Channel Boy William (BW.). 

Series yang mengusung tema school break tersebut berjudul ‘Summer Break’ dan menampilkan Livy Renata dan Nita Vior sebagai pemeran utama. Tak ketinggalan juga beberapa gamers dan selebritis yang ikut meramaikan series ‘Summer Break’, antara lain Boy William, Vonny Felicia, Meyden, hingga Verrel Bramasta.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/598/3132851/cash_queens-8VOB_large.jpeg
CASH QUEENS: Adu Strategi 9 Perempuan untuk Berebut Hadiah Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/33/3097363/boy_william-cJy4_large.jpg
Andre Taulany dan Boy William Bernyanyi Bareng Lagu Nurlela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/33/3097361/boy_william-tCmA_large.jpg
Sultan di Langit: Kisah Andre Taulany Bertukar Mobil dengan Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095958/drama_pernikahan-XyhI_large.jpg
Pernikahan Impian Vior dari Rencana Mewah ke Kesederhanaan yang Membahagiakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085319/second_chance-sdGg_large.jpeg
Perjalanan Boy William Temani Kandidat Second Chance Jalani Operasi Plastik di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3085055/boy_william-Vdxg_large.jpg
Boy William Pangling Lihat Hasil Perubahan Peserta Second Chance
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement