Berseteru hingga Tak Saling Tegur Sapa, Livy Renata dan Nita Vior Terlibat dalam Series Terbaru Garapan Boy William!

JAKARTA - Sempat dikabarkan tidak saling tegur sapa, gamers cantik Livy Renata dan Nita Vior hingga kini belum memberikan tanggapannya masing-masing terkait keduanya yang terlibat perang dingin.

Beberapa penggemar pun mulai bertanya-tanya hal apa yang membuat Livy dan Vior hingga kini tak saling tegur sapa dan terkesan bermusuhan. Padahal, kedua gamers berprestasi ini dikenal memiliki kepribadian yang lucu dan menggemaskan.

Belakangan ditemukan kabar, bahwa Livy dan Vior ternyata sedang terlibat dalam sebuah series baru garapan presenter sekaligus konten kreator Boy William yang akan tayang melalui YouTube Channel Boy William (BW.).

Series yang mengusung tema school break tersebut berjudul ‘Summer Break’ dan menampilkan Livy Renata dan Nita Vior sebagai pemeran utama. Tak ketinggalan juga beberapa gamers dan selebritis yang ikut meramaikan series ‘Summer Break’, antara lain Boy William, Vonny Felicia, Meyden, hingga Verrel Bramasta.

BACA JUGA: