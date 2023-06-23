Idolakan Raisa sejak SD, Meiska Adinda: Wallpaper Hapeku Wajah Dia

JAKARTA - Penyanyi muda Meiska Adinda mengaku, sangat mengidolakan Raisa sejak duduk di bangku sekolah dasar. Saking ngefansnya, dia bahkan sampai menjadikan foto Raisa sebagai wallpaper ponselnya.

"Wallpaper hapeku wajah dia. Jadi, kiblat musik aku sejak kecil ya Raisa. Istilahnya, lagu-lagu dia makanan aku sehari-hari," katanya saat bertandang ke kantor Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 22 Juni 2023.

Demi sang idola, Meiska Adinda tak ingin melewatkan konser Raisa di Gelora Bung Karno, pada 25 Februari 2023. Padahal, dia seharusnya harus manggung di hari yang sama.

"Jadi, aku diracuni teman-teman untuk nonton Raisa. Mereka bilang, 'Ayo, kapan lagi nonton konser Raisa?' Ya sudah, aku beli tiketnya dan berangkat ke Jakarta untuk nonton konser Raisa," tuturnya.*

(SIS)