HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Idolakan Raisa sejak SD, Meiska Adinda: Wallpaper Hapeku Wajah Dia

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |06:02 WIB
Idolakan Raisa sejak SD, Meiska Adinda: <i>Wallpaper</i> Hapeku Wajah Dia
Meiska Adinda idolakan Raisa sejak kecil. (Foto: Instagram/@meiskaadindap)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi muda Meiska Adinda mengaku, sangat mengidolakan Raisa sejak duduk di bangku sekolah dasar. Saking ngefansnya, dia bahkan  sampai menjadikan foto Raisa sebagai wallpaper ponselnya. 

"Wallpaper hapeku wajah dia. Jadi, kiblat musik aku sejak kecil ya Raisa. Istilahnya, lagu-lagu dia makanan aku sehari-hari," katanya saat bertandang ke kantor Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 22 Juni 2023. 

Demi sang idola, Meiska Adinda tak ingin melewatkan konser Raisa di Gelora Bung Karno, pada 25 Februari 2023. Padahal, dia seharusnya harus manggung di hari yang sama. 

Meiska Adinda. (Foto: Okezone/Sri Lestari Rahayuningtyas)

"Jadi, aku diracuni teman-teman untuk nonton Raisa. Mereka bilang, 'Ayo, kapan lagi nonton konser Raisa?' Ya sudah, aku beli tiketnya dan berangkat ke Jakarta untuk nonton konser Raisa," tuturnya.*

(SIS)

