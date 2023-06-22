Meiska Adinda Akui Sering Dibanding-bandingkan dengan Mahalini

JAKARTA - Meiska Adinda sebagai penyanyi sukses menembus pendengar Tanah Air lewat lagunya bertajuk 'Hilang Tanpa Bilang'.

Meski suara dan bakatnya tak perlu diragukan lagi, Meiska masih kerap dibanding-bandingkan dengan penyanyi lain, salah satunya Mahalini. Padahal, keduanya bersahabat karena sama-sama berasal dari Bali.

"Jadi banyak ya, ke mental ya berhadapan sama orang," kata Meiska Adinda, saat ditemui di Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

"Ada yang gak suka, ada yang nyamain. Kayak gitu-gitu. Tebak siapa? Mahalini. Iya berkawan kita, kan sama-sama anak Bali," ujar penyanyi kelahiran Denpasar, Bali tersebut.

Kini, Meiska kembali merilis single galau baru berjudul 'Tak Berbentuk Lagi'. Namun, dirinya mengaku tak mau berharap banyak. Menurutnya, jika lagunya kembali melejit di pasaran itu merupakan sebuah bonus.