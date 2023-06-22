Advertisement
2 Hari Lagi! Duet Spesial Dara Asmara di Ambyar Awards 2023

Claudia Noventa , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |21:25 WIB
JAKARTA - Dua hari lagi menuju malam puncak Ambyar Awards 2023. Akan banyak aksi memukau dan kolaborasi antar generasi yang disuguhkan pada Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 21.00 WIB langsung dari Lapangan Raden Wijaya Kota Mojokerto.

Dipastikan akan memanjakan mata pemirsa setia dengan suguhan aksi-aksi yang spektakuler, dengan tatanan panggung megah dengan tata pencahayaan yang meriah. Didukung dengan performa bintang-bintang ibu kota yang taka sing lagi di mata penggemarnya.

Aksi yang ditunggu nanti adalah panggung dari duet special ‘dara asmara’ kolaborasi Happy Asmara dengan Inul Daratista yang akan membuat mata terus tertuju pada suara merdu dan goyangan kedua bintang tersebut. Lalu masih banyak lagi aksi panggung yang patut ditunggu dua hari lagi.

Ambyar Awards 2023 tidak hanya ajang penghargaan, namun akan banyak mendatangkan deretan penyanyi populer papan atas Indonesia pun akan tampil di panggung puncak Ambyar Awards 2023. Mereka adalah Inul Daratista, Farel Prayoga, Happy Asmara, Jihan Audy, Dara Fu, Shepin Misa, Arlida Putri, Cak Sodiq, Laila Ayu, Dike Sabrina, Gildcoustik, the Saxobrothers, Ambyar People, Limbad dan di pandi oleh host ternama Rian Ibram dan Vega Darwanti.

Siapakah yang berhasil memboyong penghargaan terbaik pada tahun ini?.

