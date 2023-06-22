Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kang Daniel Kembali Jadi Host Street Woman Fighter Season 2

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |00:30 WIB
Kang Daniel Kembali Jadi Host <i>Street Woman Fighter Season 2</i>
Kang Daniel kembali jadi host Street Woman Fighter Season 2. (Foto: KONNECT)
SEOUL - Kang Daniel kembali menjadi host musim kedua program kompetisi Street Woman Fighter. Hal itu dikonfirmasi oleh Mnet jelang penayangan perdana program tersebut. 

Pelantun Burn It Up itu menjadi host seri kompetisi tari Mnet tersebut selama 3 tahun terakhir. Selain Street Woman Fighter, dia juga memandu spin-off kompetisi tersebut, Street Dance Girls Fighter serta Street Man Fighter.

Program Street Woman Fighter pertama kali tayang pada 2021 dan dimenangkan grup tari HolyBang pimpinan Honey J. Jika musim pertama, kursi juri diisi oleh BoA dan Taeyong NCT, maka season 2 diramaikan Shownu MONSTA X. 

Kang Daniel jadi host Street Woman Fighter Season 2. (Foto: Mnet)

Mengutip Soompi, pada Jumat (23/6/2023), Mnet akan memperkenalkan delapan kru tari yang akan berkompetisi dalam program tersebut. Mereka juga akan membuka evaluasi publik secara global. 

Rencananya, Mnet akan mulai menayangkan Street Woman Fighter Season 2, pada 22 Agustus mendatang.*

(SIS)

