Akur Makan Malam Bersama, Ari Wibowo dan Inge Anugrah Didoakan Rujuk

JAKARTA - Ari Wibowo mendadak mengunggah potret manis makan makam bersama Inge Anugrah. Di tengah proses percerain mereka, foto tersebut tentu saja langsung menjadi sorotan.

Mereka bukan hanya duduk berdua dalam satu meja makan, melainkan ditemani oleh salah satu anak Ari dan Inge yakni Kenzo. Putra sulung mereka menempati kursi tengah, sementara kedua orangtuanya duduk saling berhadapan

"Selamat makan malam ya....," tulis Ari Wibowo, dikutip pada Kamis (22/6/2023).

Ari terlihat begitu gagah mengenakan batik bernuansa warna ungu serta ada sepiring steak di depannya. Sedangkan Kenzo maupun Inge kompak mengenakan outfit hitam.

Mereka semua tersenyum manis layaknya keluarga yang masih utuh. Pemandangan ini jelas sangat 'menyejukkan' di sela-sela huru-hara masalah rumah tangga mereka hingga berujung perceraian.

Netizen lantas mendukung perdamaian antara Ari dan Inge. bahkan, netizen juga yakin sebenarnya pasagan Ari dan Inge tetap berhubungan baik tanpa ada permusuhan sama sekali.