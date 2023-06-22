Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akur Makan Malam Bersama, Ari Wibowo dan Inge Anugrah Didoakan Rujuk

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |10:03 WIB
Akur Makan Malam Bersama, Ari Wibowo dan Inge Anugrah Didoakan Rujuk
Ari Wibowo dan Inge Anugrah. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ari Wibowo mendadak mengunggah potret manis makan makam bersama Inge Anugrah. Di tengah proses percerain mereka, foto tersebut tentu saja langsung menjadi sorotan.

Mereka bukan hanya duduk berdua dalam satu meja makan, melainkan ditemani oleh salah satu anak Ari dan Inge yakni Kenzo. Putra sulung mereka menempati kursi tengah, sementara kedua orangtuanya duduk saling berhadapan

"Selamat makan malam ya....," tulis Ari Wibowo, dikutip pada Kamis (22/6/2023).

Ari terlihat begitu gagah mengenakan batik bernuansa warna ungu serta ada sepiring steak di depannya. Sedangkan Kenzo maupun Inge kompak mengenakan outfit hitam.

Mereka semua tersenyum manis layaknya keluarga yang masih utuh. Pemandangan ini jelas sangat 'menyejukkan' di sela-sela huru-hara masalah rumah tangga mereka hingga berujung perceraian.

Netizen lantas mendukung perdamaian antara Ari dan Inge. bahkan, netizen juga yakin sebenarnya pasagan Ari dan Inge tetap berhubungan baik tanpa ada permusuhan sama sekali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/33/2994388/ari-wibowo-geram-dikabarkan-meninggal-dunia-TURjHpMRsQ.jpg
Ari Wibowo Geram Dikabarkan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984665/7-bulan-jadi-duda-ari-wibowo-enjoy-banget-BBFctln74G.jpg
7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902905/resmi-cerai-ari-wibowo-akan-terus-libatkan-inge-anugrah-terkait-urusan-anak-QFPmipW5WG.jpg
Resmi Cerai, Ari Wibowo akan Terus Libatkan Inge Anugrah Terkait Urusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902557/inge-anugrah-ungkap-alasan-tak-datang-melayat-ayah-ari-wibowo-sz9q4OwHWV.jpg
Inge Anugrah Ungkap Alasan Tak Datang Melayat Ayah Ari Wibowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/598/2902398/ari-wibowo-jadi-adam-suseno-di-series-inul-adam-tekanan-buat-aku-BmYxplI8vI.jpg
Ari Wibowo Jadi Adam Suseno di Series Inul & Adam: Tekanan Buat Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/33/2902330/profil-wibowo-wirjodiprodjo-ayah-ari-wibowo-yang-juga-pejuang-kemerdekaan-X77zfjC48K.jpg
Profil Wibowo Wirjodiprodjo, Ayah Ari Wibowo yang Juga Pejuang Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement