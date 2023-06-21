Berawal dari Penyanyi Cafe, Gilga Sahid Makin Bersinar bersama Gildcoustic

JAKARTA - Gilga Sahid Hardhiansyah kini makin dikenal di belantika musik Tanah Air lewat tembang-tembang berbahasa Jawa.

Gilga yang mengawali kariernya sebagai penyanyi cafe ini adalah vokalis band Gildcoustic yang dibentuknya pada 2017. Bersama bandnya, ia fokus pada lagu-lagu pop Jawa bertema cinta.

Ia kemudian mulai masuk ke industri dengan merilis lagu Nglarani Ra Kiro-Kiro yang dirilis pada 27 Juli 2022. Video musiknya di kanal YouTube Gildcoustic sudah ditonton lebih dari 7 juta kali.

Kesuksesan itu belanjut setelah dia merilis single Ginio dan Nemen. Dua karya ini melambungkan namanya sebagai salah satu musisi pendatang baru.

Berbekal penampilan yang unik dan khas, Gilga kebanjiran tawaran berkolaborasi dengan musisi ternama. Seperti Happy Asmara, Arlida Putri, NDX AXA, dan lainnya.