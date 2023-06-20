Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Agensi Tanggapi Rumor Park Seo Joon Pacaran dengan YouTuber xooos

Siti Mutammimah , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:05 WIB
Agensi Tanggapi Rumor Park Seo Joon Pacaran dengan YouTuber xooos
Park Seo Joon dan YouTuber xooos dirumorkan pacaran. (Foto: W/Allure)
A
A
A

SEOUL - Park Seo Joon dikabarkan berpacaran dengan penyanyi sekaligus YouTuber bernama xooos. Berdasarkan laporan Daum News, keduanya saling mengenal lewat seorang teman dan kerap berkencan seperti pasangan pada umumnya. 

Park Seo Joon dikabarkan berpacaran dengan YouTuber xooos. (Foto: Hancinema)

Pada 20 Juni 2023, seorang netizen mengunggah foto yang memperlihatkan Park Seo Joon dan xooos sedang bersama teman-teman mereka. Dari unggahan tersebut, rumor asmara keduanya mulai tersebar. 

Terkait rumor itu, Awesome ENT selaku agensi sang aktor akhirnya buka suara. “Sulit bagi kami mengonfirmasi rumor tersebut, karena ini menyangkut kehidupan pribadi sang aktor,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, pada Rabu (21/6/2023). 

YouTuber xooos yang dikabarkan berpacaran dengan Park Seo Joon. (Foto: Instagram/@xooos_)

YouTuber bernama asli Kim Soo Yeon itu lahir pada 1994 dan memiliki lebih dari 1,5 juta subscribers di YouTube. Dia pernah bermain dalam drama The Producers pada 2015 dan terlibat dalam ajang survival MIXNINE, 2 tahun kemudian.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187664/park_seo_joon-TtmA_large.jpg
Park Seo Joon Akui Sering Dibully karena Dianggap Kurang Tampan untuk Jadi Aktor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/206/3154410/park_seo_joon-V7Kk_large.jpg
Park Seo Joon Reuni dengan Woo Do Hwan dalam Series Bloodhounds 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/206/3101845/park_seo_joon-osC4_large.jpg
Park Seo Joon Kembali Main Romcom Lewat Drama Waiting for Gyeongdo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/33/3012601/park-seo-joon-diisukan-pacari-aktris-marvel-lauren-tsai-LgIRB3rxxx.jpg
Park Seo Joon Diisukan Pacari Aktris Marvel Lauren Tsai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/206/2902061/penampakan-park-seo-joon-sebagai-pangeran-yan-dalam-the-marvels-dyzJsmR8zd.jpg
Penampakan Park Seo Joon sebagai Pangeran Yan dalam The Marvels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2861205/menolak-lakukan-finger-pose-di-event-chanel-park-seo-joon-kembali-dikritik-q1ezEoIuNt.jpg
Menolak Lakukan Finger Pose di Event Chanel, Park Seo Joon Kembali Dikritik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement