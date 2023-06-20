Agensi Tanggapi Rumor Park Seo Joon Pacaran dengan YouTuber xooos

SEOUL - Park Seo Joon dikabarkan berpacaran dengan penyanyi sekaligus YouTuber bernama xooos. Berdasarkan laporan Daum News, keduanya saling mengenal lewat seorang teman dan kerap berkencan seperti pasangan pada umumnya.

Pada 20 Juni 2023, seorang netizen mengunggah foto yang memperlihatkan Park Seo Joon dan xooos sedang bersama teman-teman mereka. Dari unggahan tersebut, rumor asmara keduanya mulai tersebar.

Terkait rumor itu, Awesome ENT selaku agensi sang aktor akhirnya buka suara. “Sulit bagi kami mengonfirmasi rumor tersebut, karena ini menyangkut kehidupan pribadi sang aktor,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, pada Rabu (21/6/2023).

YouTuber bernama asli Kim Soo Yeon itu lahir pada 1994 dan memiliki lebih dari 1,5 juta subscribers di YouTube. Dia pernah bermain dalam drama The Producers pada 2015 dan terlibat dalam ajang survival MIXNINE, 2 tahun kemudian.*

