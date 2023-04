JAKARTA - Aktor Park Seo Joon secara resmi memulai debutnya di kancah Hollywood setelah bergabung dengan Marvel.

Akhirnya para fans bisa melihat penampilan Park Seo Joon dalam film The Marvels yang akan tayang pada 10 November 2023 mendatang.

Dalam trailer terbaru yang dibagikan Marvel pada Selasa (11/4/2023), tampak penampilan Park Seo Joon sebagai Yan D'Aladna.

Meskipun hanya sekilas, Park Seo Joon terlihat memiliki rambut yang gondrong serta memegang senjata. Park Seo Joon memakan baju besi dan terlihat berteriak seakan meminta pasukannya untuk menyerang.

Meskipun hanya terlihat dalam cuplikasn sekilas, para fans tampak puas dengan penampilan Park Seo Joon di film tersebut.

Selain Park Seo Joon, terlihat pula karakter lainnya seperti Captain Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani), hingga Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Sementara itu diketahui, Park Seo Joon sudah memukau selama bertahun-tahun sebagai aktor Korea dengan membintangi sederet drama populer.

Kemampuan aktingnya yang beragam ditunjukkannya dalam drama Hwarang, Itaewon Class, Kill Me Heal Me, She Was Pretty, dan masih banyak lagi.

Pada tahun 2021 lalu, Park Seo Joon pertama kalinya diumumkan akan melakukan debutnya di Marvel dalam film The Marvels.*

