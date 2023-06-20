Jenny Rachman Ungkap Sosok Selingkuhan Sang Suami, Ternyata Karyawan Sendiri

JAKARTA - Artis senior Jenny Rachman beberapa waktu lalu menuding bahwa suaminya, Supradjarto telah berselingkuh darinya. Setelah memilih untuk merahasiakan identitas wanita yang menjadi selingkuhan suaminya, kini Jenny pun berani angkat bicara dan mengungkapkan langsung nama dari orang ketiga dalam rumah tangganya.

Awalnya, Jenny mengaku enggan menyebutkan nama wanita selingkuhan suaminya tersebut. Bahkan ia mengaku jijik untuk menyebut nama wanita tersebut.

Akan tetapi, ia akhirnya memberanikan diri untuk menyebut nama wanita itu di hadapan awak media. Bahkan, ia juga mengatakan bahwa sosok wanita selingkuhan suaminya adalah karyawatinya sendiri.

"Saya buat nyebut namanya aja udah jijik ya, Alia Karenina, dan dulu dia karyawati suami saya, jadi karyawati," ungkap Jenny Rachman saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Usut punya usut, Supradjarto telah mengenal Alia sejak keduanya bekerja disalah satu bank. Jenny Rachman kemudian menyebut bahwa dirinya, suami dan wanita itu sempat melakukan mediasi.

Sayangnya, mediasi itu gagal terlaksana karena Alia Karenina tak berani menemuinya.

"Ada upaya untuk me-mediasikan kami, tapi pelakunya malah kabur lihat saya," jelas Jenny Rachman.

Selama dua tahun, Jenny juga disinyalir sudah tak lagi mendapatkan nafkah dari Supradjarto. Kini, ia pun lebih memilih untuk menyerahkan kasus yang dihadapinya kepada pihak berwajib, sekaligus berharap jika masalah tersebut dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.