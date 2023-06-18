Juri Terpukau Ragam Penampilan Seru Peserta Indonesia's Got Talent

JAKARTA - Ajang Indonesia’s Got Talent menyuguhkan berbagai talenta terbaik yang membuat juri dan penonton tertawa hingga menangis haru. Dalam episode terbarunya, peserta tak hanya datang dari dalam negeri namun juga luar negeri.

Ada penyanyi Broadway Muda hingga Major 9 yang memainkan musik tradisional asal Sulawesi Utara. Ivan Gunawan selaku juri kemudian menantang sembilan pria tampan itu untuk memainkan salah satu lagu Rossa dengan alat musik tersebut.

Selain itu, ada pula Stella Project yang beranggotakan sembilan perempuan cantik. Mereka datang membawa keceriaan bahkan sempat beradu pantun dengan salah satu juri, Denny Sumargo.

Peserta Indonesia’s Got Talent berikutnya yang layak Anda nantikan penampilannya adalah Enzo yang bermain sulap dengan reptil peliharaannya. Ada pula MMA Nunchaku yang menampilkan kemampuannya dalam seni beladiri.

Lay Lay menjadi peserta dari Taiwan yang mencoba peruntungannya di panggung Indonesia’s Got Talent. Dia akan memukau juri dan para penonton dengan kepiawaiannya bermain Diablo.

Karena itu, jangan ketinggalan menonton Indonesia’s Got Talent di RCTI pada 18 Juni 2023, mulai pukul 18.00 WIB dan 19 Juni 2023 pukul 21.20 WIB setelah program Sportacular Indonesia vs Argentina.*

(SIS)