HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haji Faisal Tak Akan Izinkan Fadly dan Fuji Melangkahi Frans Nikah Duluan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:59 WIB
Haji Faisal Tak Akan Izinkan Fadly dan Fuji Melangkahi Frans Nikah Duluan
Haji Faisal tak izinkan Fuji dan Faldy menikah duluan (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Haji Faisal dan istrinya, Dewi Zuhriati, sepakat untuk tidak memberikan izin dua anaknya, Fadly dan Fuji, menikah sebelum anak tertuanya, Frans.

Bukan tanpa alasan, Faisal menyebut bahwa Fadly dan Fuji masih sangat muda untuk membangun bahtera rumah tangga.

"Kita tetap menyarankan agar si Frans duluan, sebaiknya begitu," kata Haji Faisal saat ditemui awak media di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (16/6/2023).

"Karena si Fadly dan Fuji masih muda, si Fadly masih 23, si Fuji baru 20 jadi biar dewasa dulu," sahut Dewi Zuhriati.

Saat ditanya soal kriteria menantu idaman, Faisal mengaku tidak memiliki catatan khusus.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
