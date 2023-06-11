Cara Mendengarkan Lagu Baru Krisdayanti Tanpa Bayar Aplikasi Musik

Kini, lagu terbaru Krisdayanti bisa didengarkan melalui TREBEL secara gratis. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Diva Pop Indonesia, Krisdayanti, resmi merilis single terbarunya berjudul Dekap Semesta. Lagu kolaborasi dengan komposer Erwin Gutawa tersebut merupakan salah satu track dalam mini album sang diva, 'KRISDAYANTI'.

Krisdayanti menyebut, lagu barunya tersebut bercerita tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dengan rasa syukur kepada sang Empunya Semesta. Juga tentang bagaimana manusia seharusnya bertoleransi dan salaing mengasihi.

"Lagu Dekap Semesta juga merupakan unggakapan perasaan saya sebagai manusia, perempuan, dan ibu. Bahwa kita harus selalu bangkit dan berusaha lagi. Lagu ini juga ungkapan agar kita bisa saling memahami kebatinan sesama," ujar Krisdayanti.

Bagi Anda penggemar Krisdayanti, MNC Group menghadirkan TREBEL, sebuah aplikasi #MusikAntiRibet untuk mendengarkan karya-karya sang diva secara legal. Anda bisa mengunduh aplikasi tersebut tanpa membayar apapun.

Selain tanpa berbayar, aplikasi ini menawarkan 70 juta lagu original yang bisa diakses tanpa Internet. Anda hanya perlu mengunduh aplikasinya secara gratis melalui Play Store dan App Store.

TREBEL Musik di Indonesia saat ini sudah menduduki peringkat teratas ranking Google Play Store Indonesia untuk kategori aplikasi musik gratis. Tidak hanya di dalam negeri, aplikasi ini juga hadir di Amerika Serikat, Mexico, dan Kolombia.

(SIS)