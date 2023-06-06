Ditolak Personel Element, Lagu-Lagu Ciptaan Ferdy Tahier Justru Populer di Pasaran

JAKARTA - Ferdy Tahier mengungkapkan pengalaman tak menyenangkan saat lagu ciptaannya ditolak oleh personel band Element. Dia mengungkapkan, teman satu bandnya itu memberikan sindiran keras atas karyanya.

“Mereka bilang, ‘(Bikin lagu) kayak baru kenal chord saja’,” tutur sang musisi mengenang sindiran rekan-rekannya dalam podcast bersama Anji yang dirilis channel YouTube Dunia Manji, pada 8 Mei 2023.

Namun di luar dugaan, lagu ciptaannya yang ditolak oleh semua personel Element itu justru dipilih oleh pihak label. “Saat itu, gue kasih lagu Rahasia Hati, Cinta Sejati, Kupersembahkan Nirwana, dan Maaf dari Surga. Semua ditolak sama band,” ujarnya.

Ferdy Tahier mengaku, sempat merasa tidak enak hati, karena lagu-lagu ciptaannya menjadi lagu utama dalam beberapa album Element. Hal itu, bahkan sempat membuatnya dilarang ikut serta dalam proyek album Element berikutnya.

Namun pada akhirnya, Ferdy Tahier kembali dipanggil untuk bergabung dengan Element karena penjualan album mereka mengalami penurunan.*

(SIS)