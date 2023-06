JAKARTA - Gilang Dirga menjadi bintang utami dalam film Star Syndrome. Tak hanya berakting, di film garapan sutradara Soleh Solihun tersebut, Gilang juga menjadi pengisi soundtrack.

Menyanyikan lagu berjudul Simpang Siur, Gilang memiliki banyak pengalaman unik. Apalagi dalam menyanyikan lagu tersebut, Gilang diiringi langsung oleh Thomas Gigi, Hendy Gigi, Randy Nidji dan Denny Chasmala dengan nama band Jay and The Others.

"Ini bukan film musikal dan lagu yang ada di film ini semua diambil secara langsung. Jadi tantangan gue, gue kan enggak jago main gitar, gua harus bisa main musik, nyanyi, dan semuanya live,” kata Gilang Dirga.

Denny Chasmala selaku pengarang lagu tersebut menceritakan makna dan latar belakang hadirnya lagu tersebut. Simpang Siur menceritakan kepribadian musisi di Tanah Air yang lupa diri saat berada di puncak karier.

"Sejujurnya gue baru baca story-nya, itu mencerminkan kehidupan kita sebagai musisi," kata Denny Chasmala.

Thomas GIGI menyebutkan, keterlibatan dalam film Star Syndrome karena ajakan sahabat.

"Gue tuh nggak bisa akting, tapi karena teman dekat aja jadi mau. Kalau bukan temen ya gue bingung dong. Jadi ya ini pure karena bantu teman," beber Thomas GIGI.

Selain Simpang Siur yang dibawakan Jay and The Others, soundtrack di film Star Syndrome juga diisi Batman dari Goodnight Electric diketahui lagu ‘Hey Kamu’ yang dinyanyikan oleh Sweet Judgment (Tissa Biani, Maisha Kanna). Terakhir Didit Saad dari duo Stars and Rabbit memproduseri lagu ‘Labirin’ yang dinyanyikan Kezia Aletheia. Star Syndrome menjadi film layar lebar perdana yang digarap oleh Soleh Solihun. Star Syndrome bercerita tentang perjuangan seorang vokalis yang pernah terkenal untuk kembali ke masa kejayaannya. Film ini akan tayang pada 8 Juni 2023.

