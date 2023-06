JAKARTA - Musisi Pamungkas mempersembahkan video dan album studiolive miliknya bertajuk 'Live - Birdy South East Asia Tour'. Album tersebut diketahui dirilis oleh Maspam Company dan CloudSound, dengan menghadirkan energi serta penampilan spesial yang terjadi selama Tur Birdy berlangsung.

Sebagai informasi, Tur Birdy Pamungkas diketahui telah berlangsung selama beberapa bulan, dan sukses memikat para penonton di 12 kota di Indonesia. Tak hanya itu, tur tersebut juga hadir di empat kota di Asia Tenggara, seperti Manila, Bangkok, Kuala Lumpur dan Singapura.

BACA JUGA: The Reason jadi Pamungkas Hoobastank di Everblast Festival 2023

Tur tersebut menghadirkan penampilan yang mengagumkan dari Pamungkas, serta membawa campuran keunikan melodi yang penuh penjiwaan. Termasuk, lirik yang kaya hingga penampilan yang mempesona para penggemarnya di Asia Tenggara.

Album Live - Birdy South East Asia Tour tersebut diketahui turut mendokumentasikan pertunjukan yang memukau selama 3 jam. Sedikitnya Pamungkas akan menghadirkan lebih dari 30 lagu yang sudah dikurasi dalam album tersebut.

Pada album tersebut, para penggemar akan disuguhkan dengan beberapa lagu hits dari Pamungkas, seperti To The Bone, One Only, Closure, Jealousy, Birdy, Monolog, dan masih banyak lagi. Menariknya, album live tersebut bukan hanya menampilkan Pamungkas dengan band, tapi juga menciptakan aransemen baru yang megah.

Karena, selain Pamungkas dan bandnya The PeoplePeople, dalam tur tersebut Pamungkas juga membawa string dan brass section yang spektakuler, untuk menghadirkan pengalaman musik ke tingkatan yang baru. Lagu-lagu seperti "To The Bone" dan "Kenangan Manis" diperkaya dengan aransemen alat musik strings yang indah, hingga memenuhi tempat pertunjukan dengan simfoni suara yang merdu.

Sedangkan lagu seperti "Birdy" dan lagu yang energik lainnya, menjadi lebih kuat dan dinamis, serta menciptakan pengalaman dalam menyaksikan  pertunjukan musik live yang baru dan tak terlupakan.

Follow Berita Okezone di Google News

Kemudian, hal menarik lainnya, pada Tur Birdy tersebut, Pamungkas memperkenalkan pengalaman konser yang berbeda, dengan adanya gelang LED Pamungkas untuk penonton. Gelang LED tersebut menghadirkan sentuhan ajaib tambahan saat menyaksikan pertunjukan. Pasalnya, gelang-gelang tersebut menyala secara bervariasi menyesuaikan irama tiap lagu, serta menciptakan pertunjukan cahaya dan warna yang indah. Sebagai informasi, setiap minggunya akan ada 3 lagu yang dari album 'LIVE - Birdy South East Asia Tour' yang akan dirilis. Kurang lebih akan ada 30 lagu yang akan dirilis selama 10 minggu berturut-turut, dimulai pada 1 Juni 2023. Nantinya, album tersebut akan tersedia di berbagai platform musik digital. Sementara video musiknya akan dirilis di YouTube.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.