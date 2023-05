JAKARTA - Putri dari Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Lolly, saat ini mulai berani angkat bicara terkait perseteruannya dengan sang ibu. Bahkan, ia juga mulai berani bersuara usai mendapatkan tudingan miring dari netizen lantaran dianggap melawan orangtua.

Baru-baru ini, Lolly bahkan angkat bicara usai dicap sebagai anak durhaka oleh netizen. Hal tersebut bahkan dibagikan olehnya melalui akun Instagram Stornya.

"Anak durhaka gatau diri disekolahin biar pinter bukan jadi anak durhaka. Biaya sekolah di sana mahal Loly!! Baru dikasih uang segitu sm bule aja smpe mencak2 ke ibumu yg ngerawat mu dari lahir totalin biaya hidup kamu tidak akan pernah bisa terbayar !!! Sadar Loly!!!," tulis salah saat netizen di DM akun Instagramnya.

Ogah diam saat disebut sebagai anak durhaka, Lolly pun tampak memberikan balasan. Menariknya, ia justru menuliskan doa baik untuk netizen yang telah menyebutnya sebagai anak durhaka.

"Cuma mau bilang makasih buat kalian yang udah ngatain aku anak durhaka. Semoga Allah balas kalian dengan kebaikan yang berlimpah. Kalo gak ada kalian yang begini mungkin aku gak akan punya mental dan hati baja," jawab Lolly di Instagram Storynya.

Usai memberikan jawaban tersebut, gadis 16 tahun ini tampak membagikan foto selfienya dengan mata sembab seolah tengah menangis. Ia bahkan diduga menangis usai membaca banyaknya komentar buruk yang dilayangkan padanya.

"Karna dalam hal tersebut, aku belajar untuk jadi orang yang lebih sabar dan penerima. Sekarang aku cuman bisa senyum dan bilang makasih," kata Lolly lagi.

"Thank you all," tutup Lolly.