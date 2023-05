JAKARTA - Marion Jola baru-baru ini mengunggah foto dirinya di akun Instagram. Berbeda dengan foto lain, pelantun Tak Ingin Pisah Lagi ini juga turut menyematkan komentar-komentar negatif dari netizen yang dilayangkan untuknya.

Beberapa komentar negatif tersebut bahkan terlihat membully fisik dari perempuan 22 tahun itu. Beberapa bunyi komentar buruk tersebut diantaranya, ‘tipe-tipe cew3 san*** sih. Gak layak’, ‘Sorry kek babon’, ‘definisi cantik memang harus putih’, ‘geli’, dan berbagai komentar buruk lainnya.

Tak berbalik menyerang atau merasa tersudutkan, Marion justru menjadikan berbagai komentar negatif itu sebagai karya. Bahkan ia memilih untuk menuangkan komentar negatif itu dalam single terbarunya berjudul ‘Not Your Cup of Tea’.

"Kalo kamu bertanya kenapa ada tulisan yang aku sematkan di foto-foto ini, jawabannya aku cuma mau share sebagian kecil dari komentar jahat yang aku dapatkan setiap hari. Does it break my heart? It used to, but now not anymore," tulis wanita jebolan Indonesian Idol ini, seperti yang dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (29/5/2023).

Kerap menerima pernyataan tidak menyenangkan sejak awal karir, tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tutur maupun tubuhnya, kini Lala menyadari bahwa ia tak perlu membuat semua orang takjub atau suka pada dirinya.

“Sekarang aku ada di posisi mengerti kalau menjadi manusia yang pasti hanya disukai orang lain itu mustahil adanya. Tapi menjadi manusia yang mengasihi dirinya sendiri, memahami bahwa nilai nya sebagai manusia sudah pasti jauh lebih baik dan tidak lebih kecil dari mereka yang hanya bisa membenci, itu bisa dilakukan,” tambah Marion.

Menurut Lala, berbagai komentar negatif yang ia terima secara verbal ini bisa ia kontrol dengan berfokus pada orang-orang yang memberikan dukungan, cinta, dan kasih sayang kepadanya.

Sementara itu, di akhir keterangannya, Lala berpesan kepada para penggemarnya untuk tak memperdulikan tanggapan negatif orang lain. Bahkan ia juga sempat memberi semangat kepada orang-orang yang kini berada di posisi yang sama dengan dirinya. “Jangan biarkan orang lain mengontrol dirimu untuk mencintai dirimu sendiri. Kalau kata aku sih Walau Haters menghadang ku akan selalu cinta sama Aku," bebernya. "Sedikit sharing aja ini, siapa tau ada kamu di luar sana yang sedang berada di posisi seperti aku. Semangat semangat semangat Coba lihat kaca deh sekarang, You Slayyyyy!,” tandasnya.

